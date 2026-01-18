Пять человек погибли при сходе лавин в Австрии

Происшествия,Европа
10

Лыжники погибли из-за схода двух лавин в горах Зальцбурга на западе Австрии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Еще несколько человек смогли спастись.

Первая лавина обрушилась 17 января в районе Бад-Хофгастайн на высоте 2,2 тыс. метров. Под снегом оказалась женщина-лыжница. Спасатели извлекли ее из-под завалов, после приезда врачей она умерла. Ее супруг сумел спастись.

Примерно через полтора часа в долине Гаштайн сошла вторая лавина, под которую попали семь лыжников. Четверо из них погибли на месте. Двое получили травмы, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Еще один лыжник не пострадал.

К месту схода лавин были направлены четыре спасательных вертолета. В поисках участвовали, в том числе, горные спасатели, кинологические группы Красного Креста и группа экстренного реагирования. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов.

#лавина #лыжник #Австрия

Популярное

Все
США подняли тарифы для ряда стран Европы из-за Гренландии
Как изменится животноводство к 2030 году в Казахстане
Ярмарка выходного дня проходит в Астане
В Алматы заложили первый камень в строительство школы «Сириус»
В Казахстане вступил в силу Закон об ИИ
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
День рождения национального театра
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Токаев и Нетаньяху провели телефонный разговор
Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами
Благодарность со стороны Израиля - свидетельство признания международного авторитета Казахстана - политолог
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
Бублик пробился в финал турнира в Гонконге
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе

Читайте также

США подняли тарифы для ряда стран Европы из-за Гренландии
Мощные ливни идут в ЮАР уже вторую неделю
На трассе в Актобе спасли 46 иностранцев
Автобус перевернулся по дороге из Актау, есть погибшие

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]