Пять человек погибли при взрыве на химзаводе в Китае

Китай,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Еще 19 получили ранения

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Жертвами взрыва на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун стали пять человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести, передает Центральное телевидение Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«По состоянию на 19:25 (16:25 времени Астаны) в результате происшествия погибли пять человек, с шестью людьми потеряна связь, еще 19 получили легкие ранения», - сообщает телеканал со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что во вторник около 11:57 (08:57 по времени Астаны) в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошел взрыв. Отмечалось, что местная пожарно-спасательная команда направила на место происшествия 55 единиц техники и 232 человека для устранения последствий взрыва.

Согласно видеоматериалам, которые опубликовали пользователи соцсетей и китайские СМИ, после взрыва над местом происшествия образовался высокий столб из густого темно-серого дыма, на видео также были запечатлены следы повреждений зданий, расположенных вблизи завода.

#Китай #жертвы #взрыв #химзавод

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