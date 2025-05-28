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Жертвами взрыва на химическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун стали пять человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести, передает Центральное телевидение Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«По состоянию на 19:25 (16:25 времени Астаны) в результате происшествия погибли пять человек, с шестью людьми потеряна связь, еще 19 получили легкие ранения», - сообщает телеканал со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что во вторник около 11:57 (08:57 по времени Астаны) в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошел взрыв. Отмечалось, что местная пожарно-спасательная команда направила на место происшествия 55 единиц техники и 232 человека для устранения последствий взрыва.

Согласно видеоматериалам, которые опубликовали пользователи соцсетей и китайские СМИ, после взрыва над местом происшествия образовался высокий столб из густого темно-серого дыма, на видео также были запечатлены следы повреждений зданий, расположенных вблизи завода.