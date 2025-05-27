Мощный взрыв произошел на химзаводе в Китае

Китай,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Более 200 спасателей участвуют в устранении последствий взрыва, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Для устранения последствий взрыва на химическом заводе в китайской провинции Шаньдун задействованы 232 спасателя и 55 единиц техники. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

После получения отчета об инциденте министр по управлению чрезвычайными ситуациями КНР Ван Сянси принял меры, потребовав организации профессиональных сил для скорейшего тушения пожара, проведения расследования и поисково-спасательных работ, а также привлечения медицинских специалистов для лечения раненых. На данный момент информации о количестве пострадавших не поступало.

Взрыв в цехе компании Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. произошел 27 мая около 11:57 (08:57 времени Астаны) в городском уезде Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая.

15 мая ядовитое облако накрыло испанский город Алькала-де-Гуадаира после взрыва на химзаводе. Власти рекомендовали местным жителям, а это около 77 тысяч человек, немедленно укрыться в домах и плотно закрыть окна.

 

#Китай #взрыв #спасатели #химзавод

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