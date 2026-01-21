О развитии гидроэнергетического потенциала страны на заседании Правительства доложил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, сообщает Kazpravda.kz

- Министерством разработан проект постановления Правительства о включении в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений 5 ГЭС в Восточно-Казахстанской области и в области Жетысу на реках Малая Ульба, Калжыр, Коксу, Тентек, Лепси с общей мощностью более 1 000 МВт.

Помимо этого, госпредприятием Казводхоз ведется работа по увеличению количества мини-ГЭС на гидротехнических сооружениях республиканской собственности. На сегодня отобраны 29 гидротехнических сооружений с потенциалом размещения малой гидроэнергетики мощностью 20 МВт/ч, — отметил министр.