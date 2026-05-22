Проект для оценки и снижения водопотребления запустят в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект охватывает производственные предприятия, гостиницы, рестораны, торговые центры, офисы и образовательные учреждения. Участники получат независимую экспресс-оценку системы водопотребления, практические рекомендации по повышению эффективности и доступ к лучшим отраслевым практикам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Как уточняется, по итогам верификации компаниям присваивается знак Smart Water Zone – от уровня «Бронза» до «Платина».

На основе полученных данных формируется аналитический отчет с анализом водопользования по отраслям, данными об участниках – по площади объектов, географии и динамике сокращения водопотребления, а также рекомендациями по повышению эффективности водопользования.



Инициатива реализуется Группой компаний GPI Group совместно с Coca-Cola и Ассоциацией Green Urban при поддержке Минводы РК и акимата Астаны и является продолжением проекта Smart Plastic Zone, ранее объединившего более 70 компаний по всей стране.

К новому проекту уже присоединились НУХ «Байтерек» и Банк Развития Казахстана.



В рамках мероприятия по запуску проекта НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» и ОЮЛ «Ассоциация Green Urban» подписали Меморандум о сотрудничестве.

Подписание Меморандума закрепляет участие НАО «ИАЦ водных ресурсов» в проекте в качестве экспертно-аналитического партнера. В рамках сотрудничества Центр обеспечит методологическую поддержку внедрения водосберегающих практик, оценки водопотребления компаний-участников.

«Новый Водный кодекс формирует четкие ориентиры для бизнеса: добровольное снижение водопотребления сегодня — это готовность к обязательным требованиям завтра. Снижение водного следа бизнеса — это уже не репутационный вопрос, а вопрос операционной устойчивости. ИАЦ водных ресурсов располагает аналитической базой по водопотреблению в разрезе отраслей. Участие в Smart Water Zone позволит компаниям соотнести свои показатели с отраслевыми нормативами и выработать конкретные меры по их снижению», – сообщила заместитель председателя правления НАО «ИАЦ водных ресурсов» Жанна Казжанова.

В ведомстве также напомнили, что новый Водный кодекс РК обязывает предприятия разработать пятилетние планы перехода на оборотное и повторное водоснабжение, а имеющиеся системы – модернизировать с применением наилучших доступных технологий.

В течение 2026 года планы должны разработать все предприятия, а начиная со следующего года – поэтапно их реализовывать.