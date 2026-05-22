Проект для оценки и снижения водопотребления запустят в Казахстане

Водное хозяйство
Дана Аменова
специальный корреспондент

На основе полученных данных формируется аналитический отчет с анализом водопользования по отраслям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект охватывает производственные предприятия, гостиницы, рестораны, торговые центры, офисы и образовательные учреждения. Участники получат независимую экспресс-оценку системы водопотребления, практические рекомендации по повышению эффективности и доступ к лучшим отраслевым практикам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Как уточняется, по итогам верификации компаниям присваивается знак Smart Water Zone  от уровня «Бронза» до «Платина».
На основе полученных данных формируется аналитический отчет с анализом водопользования по отраслям, данными об участниках  по площади объектов, географии и динамике сокращения водопотребления, а также рекомендациями по повышению эффективности водопользования.

Инициатива реализуется Группой компаний GPI Group совместно с Coca-Cola и Ассоциацией Green Urban при поддержке Минводы РК и акимата Астаны и является продолжением проекта Smart Plastic Zone, ранее объединившего более 70 компаний по всей стране.

К новому проекту уже присоединились НУХ «Байтерек» и Банк Развития Казахстана.

В рамках мероприятия по запуску проекта НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» и ОЮЛ «Ассоциация Green Urban» подписали Меморандум о сотрудничестве.

Подписание Меморандума закрепляет участие НАО «ИАЦ водных ресурсов» в проекте в качестве экспертно-аналитического партнера. В рамках сотрудничества Центр обеспечит методологическую поддержку внедрения водосберегающих практик, оценки водопотребления компаний-участников.

«Новый Водный кодекс формирует четкие ориентиры для бизнеса: добровольное снижение водопотребления сегодня — это готовность к обязательным требованиям завтра. Снижение водного следа бизнеса — это уже не репутационный вопрос, а вопрос операционной устойчивости. ИАЦ водных ресурсов располагает аналитической базой по водопотреблению в разрезе отраслей. Участие в Smart Water Zone позволит компаниям соотнести свои показатели с отраслевыми нормативами и выработать конкретные меры по их снижению»,  сообщила заместитель председателя правления НАО «ИАЦ водных ресурсов» Жанна Казжанова.

В ведомстве также напомнили, что новый Водный кодекс РК обязывает предприятия разработать пятилетние планы перехода на оборотное и повторное водоснабжение, а имеющиеся системы  модернизировать с применением наилучших доступных технологий.

В течение 2026 года планы должны разработать все предприятия, а начиная со следующего года  поэтапно их реализовывать.

