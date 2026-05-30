Почти 113 км каналов за счет тарифных средств забетонировали в Казахстане

Бетонирование около 113 км каналов выполнило РГП «Казводхоз» за счет тарифных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

За последние два с половиной года РГП «Казводхоз» выполнило бетонирование 112,7 км ирригационных каналов. Данные работы проведены за счет средств, полученных предприятием за услуги по подаче воды по каналам.

Так, в 2024 году выполнено бетонирование 62,1 км каналов, в 2025 году — 50,6 км.

В текущем году за счет тарифных средств реализуется проект по автоматизации более 500 км ирригационных сетей Жамбылской области, ранее прошедших реконструкцию.

«Бетонирование каналов позволило сократить потери поливной воды при транспортировке, а также повысить эффективность и скорость подачи воды потребителям, что очень важно для стабильного прохождения вегетационного периода», – заключил исполняющий обязанности генерального директора РГП «Казводхоз» Ануар Ускенбаев.

Также ранее сообщалось, что проект для оценки и снижения водопотребления запустят в Казахстане.