Пять лет лишения свободы с отсрочкой: суд вынес приговор экс-супруге Шавката Рахмонова

Дана Аменова
специальный корреспондент

При вынесении вердикта суд учел наличие у женщины четверых детей

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области Гулайым Рахмонову признали виновной  по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух людей, сообщает Kazpravda.kz 

 Сторона обвинения настаивала на пятилетнем сроке лишения свободы, при этом потерпевшие заявили, что прощают Рахмонову, и не просили о суровом наказании.

При вынесении вердикта суд учел наличие у осужденной четверых детей в возрасте от 2 до 9 лет. Согласно части 4 статьи 345 УК РК, ей назначено 5 лет лишения свободы и 7 лет запрета на управление транспортом. Однако, на основании закона, защищающего интересы несовершеннолетних, исполнение основного наказания было отсрочено на 5 лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, трагическая авария произошла утром 27 июля 2025 года на оживленном участке трассы «Алматы – Екатеринбург».

Находясь за рулем Toyota Land Cruiser, Гулайым Рахмонова не справилась с управлением из-за сильного переутомления. Внедорожник вылетел на встречную полосу и перевернулся.

В результате крушения на месте погибли два пассажира – сестра и подруга водителя. Сама Рахмонова выжила и была доставлена в больницу. 

#суд #приговор #Шавкат Рахмонов #Жамбылская область

