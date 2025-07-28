Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали смертельное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на трассе Алматы – Екатеринбург, передает Kazpravda.kz

Как пишет Instagram-паблик jagdaikz, авария произошла в Мойынкумском районе Жамбылской области.

«Супруга бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, погибли две ее пассажирки... Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296-м км трассы Алматы – Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся, она не справилась с управлением. На месте погибла 39-летняя женщина, еще одна – 35 лет – умерла по дороге в больницу. Рахмонова и ее сын госпитализированы в Шу, их состояние – средней тяжести», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ДП Жамбылской области прокомментировали случившееся.

«27 июля 2025 года в 08:50 на 299-м км автодороги республиканского значения Алматы – Екатеринбург водитель автомашины марки Toyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила самоопрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались, двое доставлены в больницу», - отметили в ДП региона.

В пресс-службе также отметили, что сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств аварии и объективного выяснения причин произошедшего.

По данным управления здравоохранения Жамбылской области, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.