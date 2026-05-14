Приговор брату Куандыка Бишимбаева оставили без изменений

В суде не нашли оснований для отмены предыдущих вердиктов

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК рассмотрела жалобы стороны защиты Бахытжана Байжанова, осужденного за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой, и оставила ранее вынесенные судебные акты без изменений, сообщает Kazpravda.kz

Председательствующий судья Ерлик Сералин огласил постановление, согласно которому приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 13 мая 2024 года и решение апелляционной инстанции от 26 июня 2024 года признаны законными, а кассационные жалобы подлежащими отклонению.

В ходе заседания адвокат Алибек Секеров настаивал на отмене предыдущих вердиктов и полном оправдании своего подзащитного из-за отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 УК РК.

Тем не менее, судебная коллегия согласилась с доводами обвинения и признала вынесенный ранее четырехлетний срок заключения соразмерным содеянному.

При этом текущее решение не отменяет поблажек, примененных к осужденному ранее: в июле 2025 года Степногорский городской суд по закону об амнистии сократил Байжанову неотбытую часть наказания на одну треть (на 8 месяцев и 8 дней).

С учетом данного сокращения и перерасчета времени, проведенного в следственном изоляторе до суда, чистый остаток срока составляет 1 год, 4 месяца и 17 дней, а ориентировочная дата освобождения из учреждения средней безопасности запланирована на ноябрь или декабрь 2026 года.