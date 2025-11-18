Хищение бюджетных средств выявлено в кызылординском филиале РГП «КазВодХоз». Региональная прокуратура установила факт отсутствия поставки 13 тыс. тонн бутового камня в рамках проверки учреждения, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, при этом денежные средства перечислены за общий объём поставки (60 тыс. тонн). Следует отметить, что природный материал крайне необходим для укрепления стратегического объекта – Кокаральской дамбы.

В результате незаконных действий государству причинён ущерб свыше 188 млн тенге.

«По данному факту прокуратурой области проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.2) ч.4 ст.189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). С санкции суда пятеро должностных лиц филиала РГП «КазВодХоз» и генеральный подрядчик взяты под стражу. Уголовное дело расследовалось специальными прокурорами области. На сегодня производство по нему окончено и дело направлено в суд», – проинформировали в надзорном органе.