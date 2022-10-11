2022 год, кажется, сделал нас всех взрослее. Но это только кажется. Два казахстанских пассажира, иначе их никак не назовешь, заработали по пять лет реального заключения за ложное сообщение о заложенной в самолете бомбе.

Первый «герой» опаздывал в аэропорт и сообщил о заложенном взрывном устройстве на собственном рейсе. Самолет, естественно, задержали. Но и клиент никуда не улетел. Второй, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «пошутил». Протянул бортпроводнику пакет, сопроводив действие устным сообщением о заложенной в пакет бомбе. Шутку оценили. Помимо тюремного заключения, еще и необходимо выплатить штрафы за задержку рейсов.

Президентские выборы – тема номер один. ЦИК принял докумен­ты Жигули Дайрабаева для выдвижения в президенты. ФИО кандидата – один из главных информационных поводов. На съез­де Народной партии Казахстана ее главе Ермухамету Ертысбаеву даже задали вопрос относительно перспектив кандидата. И тот пошутил, что шансы невелики, ибо «никто не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули». Сам Ертысбаев не баллотируется. И если уж говорить через призму переименований, его шансы, пожалуй, были бы аналогичными… Более того, возвращение прежнего имени столицы вызвало столько позитива, что нет сомнений – никаких переименований больше никто не хочет.

В Минобразования отреагировали на ролик о бездомных студентах в Алматы. В Сети все чаще появляется видео о страданиях в южной столице. На этот раз засняли студентов, спящих на детской площадке, и ребят, греющихся в компьютерном клубе. Ведомство опубликовало контактные телефоны, куда можно обратиться в случае незаконного выселения и проблем с жильем. Это, конечно, не решает причин проблемы. Почувствовать себя Englishman in New-York, то есть россиянином в Алматы, не так уж сложно: хорошая стрижка, небольшой чемоданчик и полное непонимание в глазах, что вообще будет дальше… Таких людей по всей стране немало.

Правда жизни еще и в том, что у всех проблемы, просто масштаб их разный: у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то суп жидкий. В Европе мерзнут, потому что газ дорог. В Казахстане с газом проблем нет, а с отоплением – все равно есть. 17 жильцов одного из столичных ЖК вышли на забастовку из-за отсутствия отопления в доме. Акимат отстранился: дом не подключен к центральному отоплению и греется за счет автономной котельной. Зачем давать разрешение на строительство домов, не обеспеченных должной инженерной инфраструктурой, – вопрос открытый. Даже такое жилье покупается. Хоть в чистом поле дом построй – купят, чтобы вопросы потом решать по мере поступления. И вопросы эти себя долго ждать не заставили.

Казахстанец первым переплыл Гибралтарский пролив без гид­рокостюма. 16,7 км от берегов Испании до Марокко он преодолел в свое удовольствие. На фоне новостей о россиянах, пытающихся покинуть страну, преодолев водные границы, кто вплавь, кто на лодке, поступок жителя Актау – роскошь. Спасаясь от мобилизации, люди вплавь пытаются добраться до Эстонии, Японии и даже Аляски.

Источники сообщают, что на сухопутных границах ажиотаж спал. Очередей нет, остались только горы мусора и брошенные автомобили тех, кто спешил покинуть страну. Впрочем, версия о том, что все, кто хотел уехать – уехали, не самая очевидная. Причиной ослабления потока называют и мобилизационные пункты, развернутые на границе.

В заключение самая образовательная новость недели. Столичные дети вновь отправлены на удаленку. На этот раз причина не ковид и даже не холода. Два дня на онлайн-обучении дети проведут из-за крупных международных форумов, проводимых в столице. Логика проста: нужно разгрузить улицы от автомобилей, в которых родители везут детей в школу.