Колонка обозревателей
Пятерочка
Кирилл Пяртель

2022 год, кажется, сделал нас всех взрослее. Но это только кажется. Два казахстанских пассажира, иначе их никак не назовешь, заработали по пять лет реального заключения за ложное сообщение о заложенной в самолете бомбе.

Первый «герой» опаздывал в аэропорт и сообщил о заложенном взрывном устройстве на собственном рейсе. Самолет, естественно, задержали. Но и клиент никуда не улетел. Второй, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «пошутил». Протянул бортпроводнику пакет, сопроводив действие устным сообщением о заложенной в пакет бомбе. Шутку оценили. Помимо тюремного заключения, еще и необходимо выплатить штрафы за задержку рейсов.

Президентские выборы – тема номер один. ЦИК принял докумен­ты Жигули Дайрабаева для выдвижения в президенты. ФИО кандидата – один из главных информационных поводов. На съез­де Народной партии Казахстана ее главе Ермухамету Ертысбаеву даже задали вопрос относительно перспектив кандидата. И тот пошутил, что шансы невелики, ибо «никто не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули». Сам Ертысбаев не баллотируется. И если уж говорить через призму переименований, его шансы, пожалуй, были бы аналогичными… Более того, возвращение прежнего имени столицы вызвало столько позитива, что нет сомнений – никаких переименований больше никто не хочет.

В Минобразования отреагировали на ролик о бездомных студентах в Алматы. В Сети все чаще появляется видео о страданиях в южной столице. На этот раз засняли студентов, спящих на детской площадке, и ребят, греющихся в компьютерном клубе. Ведомство опубликовало контактные телефоны, куда можно обратиться в случае незаконного выселения и проблем с жильем. Это, конечно, не решает причин проблемы. Почувствовать себя Englishman in New-York, то есть россиянином в Алматы, не так уж сложно: хорошая стрижка, небольшой чемоданчик и полное непонимание в глазах, что вообще будет дальше… Таких людей по всей стране немало.

Правда жизни еще и в том, что у всех проблемы, просто масштаб их разный: у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то суп жидкий. В Европе мерзнут, потому что газ дорог. В Казахстане с газом проблем нет, а с отоплением – все равно есть. 17 жильцов одного из столичных ЖК вышли на забастовку из-за отсутствия отопления в доме. Акимат отстранился: дом не подключен к центральному отоплению и греется за счет автономной котельной. Зачем давать разрешение на строительство домов, не обеспеченных должной инженерной инфраструктурой, – вопрос открытый. Даже такое жилье покупается. Хоть в чистом поле дом построй – купят, чтобы вопросы потом решать по мере поступления. И вопросы эти себя долго ждать не заставили.

Казахстанец первым переплыл Гибралтарский пролив без гид­рокостюма. 16,7 км от берегов Испании до Марокко он преодолел в свое удовольствие. На фоне новостей о россиянах, пытающихся покинуть страну, преодолев водные границы, кто вплавь, кто на лодке, поступок жителя Актау – роскошь. Спасаясь от мобилизации, люди вплавь пытаются добраться до Эстонии, Японии и даже Аляски.

Источники сообщают, что на сухопутных границах ажиотаж спал. Очередей нет, остались только горы мусора и брошенные автомобили тех, кто спешил покинуть страну. Впрочем, версия о том, что все, кто хотел уехать – уехали, не самая очевидная. Причиной ослабления потока называют и мобилизационные пункты, развернутые на границе.

В заключение самая образовательная новость недели. Столичные дети вновь отправлены на удаленку. На этот раз причина не ковид и даже не холода. Два дня на онлайн-обучении дети проведут из-за крупных международных форумов, проводимых в столице. Логика проста: нужно разгрузить улицы от автомобилей, в которых родители везут детей в школу.

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