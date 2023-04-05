Пятерых иностранцев задержали с незадекларированными долларами в Жетысу

За последние 15 дней на таможенном посту «Нур жолы» в Жетысуской области пресекли 5 фактов провоза иностранной валюты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.
Все факты выявлены в зале выезда из Казахстана в Китай.
Так, 16 марта у гражданина КНР нашли незадекларированные 10 тысяч долларов США, 1 100 юаней и 73 500 тенге.
18 марта задержали гражданина Таджикистана с незадекларированными 11 875 долларами, а 25 марта – жителей Поднебесной с 5 млн тенге и 416 юанями и 1,7 млн тенге и 14 500 долларами соответственно.
В начале апреля уже другой гражданин КНР пытался провезти 15 500 долларов.
По всем фактам составлены административные материалы с привлечением к ответственности.
Отметим, что в соответствии с указом президента РК от 14 марта 2022 года из Казахстана запрещен вывоз наличной иностранной валюты больше 10 тысяч долларов США.