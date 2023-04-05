Пятерых иностранцев задержали с незадекларированными долларами в Жетысу

Экономика
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За последние 15 дней на таможенном посту «Нур жолы» в Жетысуской области пресекли 5 фактов провоза иностранной валюты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Фото: пресс-служба КГД

Все факты выявлены в зале выезда из Казахстана в Китай.

Так, 16 марта у гражданина КНР нашли незадекларированные 10 тысяч долларов США, 1 100 юаней и 73 500 тенге.

18 марта задержали гражданина Таджикистана с незадекларированными 11 875 долларами, а 25 марта – жителей Поднебесной с 5 млн тенге и 416 юанями и 1,7 млн тенге и 14 500 долларами соответственно.

В начале апреля уже другой гражданин КНР пытался провезти 15 500 долларов.

По всем фактам составлены административные материалы с привлечением к ответственности.

Отметим, что в соответствии с указом президента РК от 14 марта 2022 года из Казахстана запрещен вывоз наличной иностранной валюты больше 10 тысяч долларов США.

 

 

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