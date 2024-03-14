Пыль, грязь, ржавая вода: Пассажиру возместили ущерб за антисанитарию в поезде

Транспорт, Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

АО «Пассажирские перевозки» заплатит 100 тыс. тенге за причиненные неудобства и судебные издержки истца, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрели неординарное дело. Пассажир подал иск за нанесенный моральный ему и дочери вред.

Мужчина с несовершеннолетним ребенком ехал поездом «Атырау-Актобе». После посадки обнаружил, что в вагоне грязно, из кранов течет ржавая вода. Переселить пассажиров в другой вагон бригадир отказался.

Тогда мужчина вызвал сотрудников транспортной полиции, они зафиксировали на фото и видео факты нарушения санитарных норм. Мужчине с дочерью пришлось умываться и пользоваться грязной водой, спать в грязном вагоне, подвергать свое здоровье риску.

Позже пассажир обратился в суд с требованием возвратить им стоимость билетов и взыскать с АО «Пассажирские перевозки» моральный ущерб.

«Факт антисанитарных условий в вагоне подтверждается материалами гражданского дела, возбужденными административными делами в отношении начальника участка и инструктора. Истцы как потребители услуг должны получать качественные услуги, их права были нарушены. Суд, принимая во внимание степень испытываемых нравственных страданий, удовлетворил требование о взыскании морального вреда», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Решением суда в пользу пассажиров взыскан моральный ущерб в размере 100 тыс. тенге, а также сумма представительских услуг - 200 тыс. тенге.

Стоимость билетов пассажирам не вернули. В суде объяснили, что ответчик по договору исполнил свои обязательства. Решение суда не вступило в законную силу.

#суд #КТЖ #Антисанитария #АО Пассажирские перевозки

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