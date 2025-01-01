Рабочим профессиям – особое внимание

Так, председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип принял участие в юбилейном мероприятии Казахского национального университета имени аль-Фараби, приуроченном к 90-летию его основания. В своем выступлении Нурторе Жусип отметил, что КазНУ имени аль-Фараби является одним из ведущих образовательных и научных центров Казахстана, который за девять десятилетий стал важным элементом системы образования страны. Университет сыграл важную роль в подготовке специалистов, вносящих значительный вклад в развитие Казахстана и общества в целом.

– 90 лет КазНУ – это время великих достижений и постоянного движения вперед. Университет остается символом высокого образования и науки, а также важнейшим центром, способствующим прогрессу и развитию Казахстана. Уверен, что в будущем КазНУ продолжит укреплять свои позиции на международной арене и предоставлять своим студентам образование, которое обеспечит их успех в глобальном мире, – подчеркнул сенатор.

Завершая свое выступление, сенатор поблагодарил организаторов за возможность участвовать в таком значимом мероприятии и пожелал университету дальнейших успехов. Он выразил уверенность, что КазНУ будет и дальше оставаться центром притяжения для талант­ливых и амбициозных студентов, стремящихся к новым вершинам.

С ходом реализации ключевых социальных и инфраструктурных проектов Шуского района Жамбылской области ознакомился сенатор Бекболат Орынбеков. Депутат побывал на месте строительства новой школы на 100 мест в селе Жиенбет. По его словам, данный проект направлен на повышение качества образования в регионе. Депутат посетил центральную котельную «Шу-Жылу», где обсудил необходимость модернизации оборудования для повышения его эффективности, а также ознакомился с ходом строительства водопроводных сетей в микрорайоне «Сахарный завод». Он подчеркнул, что развитие промышленности и сельского хозяйства региона напрямую связано с улучшением инфраструктуры.

Также Бекболат Орынбеков осмотрел строительство дома культуры на 100 мест в селе Белбасар. Сенатор отметил, что новый объект станет центром культурной и социальной жизни села. Одним из важных объектов, с которым ознакомился депутат, стала автодорога республиканского значения Шу – Кайнар, на которой проводится капитальный ремонт. По его мнению, улучшение транспортной инфраструктуры сыграет ключевую роль в экономическом развитии района.

– Наша главная задача – содействовать развитию регионов. Это напрямую отразится на улучшении жизни людей. Во время встреч с жителями Шуского района мы ознакомились с рядом важных проектов. Они направлены на улучшение социального и экономического положения региона, повышение уровня жизни населения. Мы будем поддерживать такие проекты и прилагать все усилия для их реализации, – подчеркнул Бекболат Орынбеков.

Депутаты Талгат Жунусов и Марат Кожаев встретились с работниками социальной сферы Шортандинского района Акмолинской области. Основное внимание было уделено вопросам профессионального образования, модернизации объектов здравоохранения и строительству спортивных объектов. Депутаты посетили агротехническое отделение Высшего технического колледжа в селе Бозайгыр. В ходе встречи с коллективом обсуждались актуальные вопросы деятельности колледжа, была проведена экскурсия по учебным лабораториям и мастерским, а также заслушаны отчеты руководства учреждения. Парламентарии детально изучили вопросы совершенствования образовательной среды для подготовки высоко­квалифицированных специалис­тов. Талгат Жунусов отметил, что профессиональное образование является важным звеном в развитии экономики страны.

– Как вам известно, следующий год объявлен Главой государства Годом рабочих профессий. Соответствующий указ Президент подписал буквально на днях. Такое внимание к сфере подчеркивает значимость вопросов подготовки профессионалов для всех отраслей экономики. Такие учреждения, как ваш колледж, играют ключевую роль в этом процессе, – подчеркнул сенатор.

Также депутаты ознакомились с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест. Сенаторам сообщили, что на данный момент завершены работы по заливке бетонных колонн, установке блочно-модульной котельной и сборке металлоконструкций. По словам сенаторов, комплекс станет важным шагом в развитии массового спорта и популяризации здорового образа жизни среди населения.

Кроме того, в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» депутаты посетили строящиеся фельдшерско-акушерские пунк­ты в селе Ключи и на станции Тонкерис. В селе Ключи все строи­тельные работы завершены, проводится установка медицинского оборудования. В ходе встречи на объекте обсуждались вопросы доступности и качества медицинских услуг для сельских жителей. По итогам визита депутаты Сената дали рекомендации по ряду вопросов, поднятых местными жителями и руководителями объектов. Часть предложений взята на депутатский контроль.

В ходе заседания общественного совета города Алматы депутат Сената Жанна Асанова рассказала об итогах работы парламентариев за прошедший год. Она проинформировала о значимых законодательных инициативах, которые были реализованы, а также о внесении изменений в действующие законы, направленных на улучшение качества жизни граждан. Особое внимание было уделено таким законам, как борьба с бытовым насилием, условия кредитования населения, защита авторских прав, развитие креативной индустрии и улучшение оказания медицинской помощи в сфере детской челюстно-лицевой патологии.

В ходе обсуждения также были озвучены вопросы, требующие решения на уровне Правительства, поскольку они касаются важнейших общественных и экономических аспектов, затрагивающих всю страну. Жанна Асанова подчеркнула, что успешное взаимодействие между обществом и исполнительной властью в этом регионе является примером эффективного сотрудничества, который можно и нужно распространять на другие регионы.

По итогам встречи были выявлены наиболее актуальные вопросы, которые Жанна Асанова намерена использовать в ходе своей законотворческой работы и в случае необходимости инициировать депутатские запросы.