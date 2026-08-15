Независимые наблюдатели готовы к процедуре голосования

В течение месяца проводится курс подготовки и обучения независимых наблюдателей к предстоящим выборам депутатов Курултая. Его поддерживает Республиканское общественное объединение «Коалиция общественных наблюдателей «Дауыс».
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Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
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