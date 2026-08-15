Независимые наблюдатели готовы к процедуре голосования

Руководитель Алматинского филиала организации Диана Малаева на брифинге в городском Центре общественных коммуникаций рассказала о содержании обучающей программы, основных знаниях, получаемых слушателями, и требованиях к их участию в избирательном процессе.

– Хочется отметить характерную особенность: высокий интерес к участию в сопровождении выборов. Заявки на обу­чение подало довольно большое число желающих. По программе подготовлены шесть тысяч человек. Это позволит на большинстве участков представить подготовленных независимых наблюдателей, – уточнила спикер.

Кроме этого, среди прошедших курсы много тех, кто не в первый раз заявляет о своем желании участвовать в наблюдении за процессом голосования. Но даже наблюдателям с опытом, как подчеркивает Диана Малаева, необходимо обновление знаний.

– В избирательном законодательстве есть определенные отличия в процеду­ре проведения референдума и выборов. Поэтому обучение рекомендовано и тем, кто участвовал в двух последних референдумах в качестве наблюдателя, – утверждает общественный лидер.

Занятия по обучающей программе обеспечивают два университета, и к нынешней электоральной кампании были изменены некоторые подходы к ее освоению.

– Новая программа переориентирована на максимальную практичность и приближенность к ситуациям, в которых наблюдатель может оказаться в день выборов. Одним из таких элементов стало приглашение опытных спикеров-прак­тиков, которые делятся с обучающими личными наработанными знаниями, – уточнил представитель общественного фонда «Центр управления социальными проектами» Ержан Серикулы.

На практических занятиях слушатели обычно разбирают реальные ситуации, которые порой возникают на избирательных участках, и сценарии поведения. Общественники учатся правильно фиксировать такие события и изучают алгоритм действий в спорных ситуациях. Кроме того, программа включает цифровую, AI- и медиаграмотность.

– Наблюдателю важно уметь работать с большим объемом информации и проверять ее источники, понимать возможности современных медиаинс­трументов и ответственно относиться к распространению недостоверных сведений, – добавляет Ержан Серикулы.

В рамках курса независимые наблюдатели проходят практикум, в числе заданий которого, например, проверка предварительной готовности избирательных участков. К примеру, насколько они доступны для разных групп населения, в том числе маломобильных.

Диана Малаева проинформировала, что наблюдатель вправе фиксировать все действия комиссии в режиме ее работы, отмечать нарушения и доносить их до председателя, а также оформлять отступления от норм выборного законодательства в виде акта.

Спикер обратила внимание, что наб­людателям необходимо фиксировать и нарушения со стороны самих избирателей. Так, есть запрет входить в кабинку для голосования более чем одному человеку. Из последних законодательных новшеств – недопущение фотографирования с заполненным бюллетенем на участке для голосования. Однако вмешиваться в процесс деятельности комиссии, нарушать порядок работы его членов, мешать им, а также избирателям навязчивым вниманием и контролем также недопустимо. За это наблюдатель может быть удален с участка.

Основные цели обучающего процесса – обеспечить качественную подготовку независимых наблюдателей и повысить уровень их знаний в области избирательного законодательства и в сфере наблюдения за процессом голосования.