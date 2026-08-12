Пять способов, чтобы Энрике Иглесиас заметил вас на концерте в Казахстане

Звезды,Lifestyle
Дана Аменова
специальный корреспондент

Дать волю фантазии можно уже менее чем через месяц

фото предоставлено организаторами

Уже в начале сентября Энрике Иглесиас проведет свои первые в истории концерты в Казахстане. За годы гастролей у его поклонников появились свои маленькие хитрости, которые иногда помогают стать частью самых ярких моментов концерта, сообщает Kazpravda.kz

1. Удивите Энрике своим плакатом

Обычный плакат с надписью «I love you» вряд ли выделится среди сотен других. А вот смешная фраза, необычная идея или отсылка к песням Энрике вполне могут привлечь его внимание. Трибуны на концертах певца всегда буквально заполняют плакаты, и многие из них не остаются без внимания исполнителя. 

Один из самых виральных моментов произошел в Лондоне, где Энрике заметил девушку с плакатом «That Somebody's Me!» - названием одной из своих песен, пригласил на сцену и спел лично для нее. 

2. Выбирайте места у самой сцены

Большинство самых запоминающихся моментов происходит именно в фан-зоне. Энрике регулярно подходит к самому краю сцены, пожимает руки зрителям, обнимает поклонников, иногда дает им спеть несколько строк в микрофон и проводит рядом гораздо больше времени, чем многие другие артисты. Чем ближе вы к сцене, тем выше вероятность, что Энрике заметит именно вас. 

3. Выучите слова песни Hero

Почти на каждом туре есть «счастливчик»во время Hero. Это уже практически традиция. Во время исполнения Hero Энрике выбирает человека из первых рядов, поднимает на сцену, обнимает, танцует с ним, фотографируется, иногда дает спеть несколько строк. За годы таких историй были десятки - в Лондоне, Бостоне, Майами, Лас-Вегасе и других городах. 

4. Придумайте интересный костюм или общий образ для компании

Яркий и необычный образ всегда помогает выделиться в толпе. Энрике нередко замечает поклонников, которые подошли к этому с фантазией. Например, можно прийти компанией в одинаковых футболках, добавить в образ казахские национальные элементы или тематические аксессуары. Главное - чтобы идея была оригинальной и заметной издалека.

5. Пойте, наслаждайтесь и не смотрите весь концерт в экране телефона

Энрике нередко обращает внимание на зрителей, которые поют вместе с ним, танцуют и искренне наслаждаются концертом, а не проводят все выступление с поднятым телефоном. Если хотите, чтобы он вас заметил, лучше смотреть на сцену, знать слова песен и быть частью атмосферы. Иногда именно такая искренняя реакция привлекает внимание сильнее любого плаката

Дать волю фантазии можно уже менее чем через месяц. 3 сентября артист выступит в Астане на Astana Arena, а 5 сентября - в Алматы на Центральном стадионе. Билеты уже доступны в Freedom SuperApp и на Ticketon.kz.

Энрике Иглесиас - один из самых успешных исполнителей в истории мировой поп-музыки. По версии Billboard он является величайшим латиноамериканским артистом всех времен. За свою карьеру он продал более 180 миллионов копий музыкальных релизов, а его хиты Hero, Bailamos, Escape и Tonight (I'm Lovin' You) на протяжении многих лет возглавляли мировые чарты и стали саундтреком для нескольких поколений слушателей.

Ранее легендарная композиция Bailando испанского певца Энрике Иглесиаса получила необычное звучание в Казахстане. Молодой алматинский музыкант Иван Жуков исполнил знаменитый хит на домбыре, объединив один из самых узнаваемых латиноамериканских треков с национальным казахским инструментом. 

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