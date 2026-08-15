Избирателям поможет робот

Выборы
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Как сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Кызылординской области Адильбек Ерсултанов, в регионе запущен сервис «Проверь себя в списке избирателей». Узнать свой участок для голосования жители региона могут на официальном сайте saylau.orda.gov.kz, введя ИИН в поле «Найти себя».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ответ на запрос сервис предоставит номер избирательного участка, а также контактный телефон и состав комиссии. Кроме того, на платформе рассказывается о порядке получения открепительных удостоверений и о способах связи с сall-центрами.

– Избиратели также могут воспользоваться услугами робота-помощника под названием Daryn AI, созданного с использованием искусственного интеллекта. Он ответит на все вопросы, касаю­щиеся выборов, – отметил Адильбек Ерсултанов.

Избиратели также могут получить доступ к сервисам через мобильное приложение Smart Qyzylorda.

#выборы #ЦИК #курултай #Национальный курултай

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