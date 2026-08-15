Избирателям поможет робот

В ответ на запрос сервис предоставит номер избирательного участка, а также контактный телефон и состав комиссии. Кроме того, на платформе рассказывается о порядке получения открепительных удостоверений и о способах связи с сall-центрами.

– Избиратели также могут воспользоваться услугами робота-помощника под названием Daryn AI, созданного с использованием искусственного интеллекта. Он ответит на все вопросы, касаю­щиеся выборов, – отметил Адильбек Ерсултанов.

Избиратели также могут получить доступ к сервисам через мобильное приложение Smart Qyzylorda.