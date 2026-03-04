Работника детского коррекционного центра арестовали в Алматы

Закон и Порядок
137

Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции города

Фото: polisia.kz

Управлением полиции Алмалинского района Алматы по факту противоправных действий со стороны работника одного из коррекционных центров возбуждено уголовное дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

- Ведется следствие, изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы свидетелей и иных лиц, причастных к делу. По итогам расследования действиям подозреваемого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - проинформировали в полиции.

Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматы, отметили в пресс-службе.

Напомним, скандал разгорелся вокруг коррекционного центра для особенных детей в Алматы. В сеть попало видео, где тренер по лечебной физкультуре жестоко обращается с шестилетним ребенком. Он заламывает мальчику руки и бросает его на пол. Родители шокированы и требуют полной проверки работы учреждения.

#арест #тренер #ЛФК

