Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда приговор СМУС по уголовному делу в отношении 12 сотрудников КУИС Атбасарского района отменен с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов области.

Сотрудники КУИС обвинялись в применении пыток в отношении осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении в городе Атбасар

"Вердиктом присяжных заседателей сотрудники КУИС были признаны невиновными и приговором СМУС от 24 декабря 2025 года оправданы за отсутствием события преступления. Коллегия областного суда при апелляционном пересмотре выявила процессуальные нарушения и приговор СМУС отменен", - говорится в сообщении.

В частности, в составе присяжных заседателей установлено участие ранее судимого лица; в присутствии присяжных заседателей, несмотря на неоднократные замечания суда, стороной защиты допускались высказания, порочащие потерпевших, что негативным образом отразилось на оценке доказательств и мнение присяжных; в присутствии присяжных заседателей озвучены сведения о потерпевших, не подлежащие обсуждению с их участием.

Кроме того, коллегия оставила без изменения частное постановление СМУС на незаконные действия защитника и вынесла отдельное частное постановление в адрес Генерального прокурора о допущенных нарушениях норм законности государственными обвинителями при участии по делу.