Работники сети суши-маркета закладывали синтетические наркотики в Актау

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области приговорил к 10 годам лишения свободы закладчиков наркотических и психотропных веществ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz .

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"34-летний мужчина работал руководителем сети суши-маркетов в Актау. Второй 32-летний подозреваемый помогал ему в незаконном деле. Задания и координаты по закладке, а затем фасовке оптовых и мелкооптовых партий психотропных веществ они получали посредством приложения Telegram", - говорится в сообщении.

При проведении обысковых мероприятий по месту их проживания и в офисе компании обнаружено и изъято 692 грамма синтетического наркотика "мефедрон".

Действия мужчин квалифицированы по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 297 УК РК "Совершенные группой лиц по предварительному сговору приобретение, хранение, перевозка наркотических, психотропных веществ, их аналогов в целях сбыта, в особо крупном размере".