Работодателей обязали выплатить 120 млн тенге в пенсионный фонд в Алматинской области

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С начала года действуют новые положения Социального кодекса, согласно которым работодатели обязаны дополнительно вносить 1,5% от дохода работника в пенсионный фонд. К 2028 году эта ставка будет постепенно увеличена до 5%.

Проведенный анализ показал, что многие работодатели не были осведомлены о данных изменениях, в частности, 718 компаний не выплачивали взносы в пенсионный фонд за 12 тысяч работников.

В результате принятых мер компании получили уведомления, пенсионные права работников были восстановлены.

В настоящее время в пенсионный фонд работодателями уплачено более 120 млн тенге.