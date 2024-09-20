Работодателей обязали выплатить 120 млн тенге в пенсионный фонд в Алматинской области
55
Прокуратура Алматинской области выявила нарушения пенсионных прав работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство
С начала года действуют новые положения Социального кодекса, согласно которым работодатели обязаны дополнительно вносить 1,5% от дохода работника в пенсионный фонд. К 2028 году эта ставка будет постепенно увеличена до 5%.
Проведенный анализ показал, что многие работодатели не были осведомлены о данных изменениях, в частности, 718 компаний не выплачивали взносы в пенсионный фонд за 12 тысяч работников.
В результате принятых мер компании получили уведомления, пенсионные права работников были восстановлены.
В настоящее время в пенсионный фонд работодателями уплачено более 120 млн тенге.