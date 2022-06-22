Работу КСК продлили на год в Казахстане

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании палаты согласились с поправками сенаторов в законопроект, которым предлагается продлить срок работы КСК до 1 июля 2023 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Такая норма внесена в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».

Депутат Дуйсенбай Турганов сообщил, что внесенные Сенатом изменения и дополнения направлены на уточнение функции и состава комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости города Алматы, определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК и регламентацию ее основных видов деятельности, а также продление сроков перехода на новые формы управления объектом кондоминиума – на ОСИ и ПТ до 1 июля 2023 года.

«Комитет по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом парламента РК в данный законопроект», – сказал Дуйсенбай Турганов.

Таким образом, документ считается принятым в целом Парламентом и направлен на подпись Президенту.