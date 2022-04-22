Радость творчества

Более 1 000 выпускников «выпорхнули» из стен столичной Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО за годы ее существования.

Сегодня здесь подводят итоги городского конкурса «Шаттык-2022» в номинации «Изобразительное искусство. Правда, Гала-концерт и церемония вручения золотых статуэток еще впереди.

А обладатели серебряных и бронзовых наград чем хуже? Лица такие же просветленные и целеустремленные. Нарядные девочки и девушки (позже появится и один юноша) ждут, волнуются. Экспресс-выставка развешана-расставлена. Можно посмотреть вместе с наставниками. Порадоваться и… поревновать немножко. Но вот началось! Теплые слова произнесены, и фигурки с дипломами обретают хозяев. По традиции фото на память. Еще один период творчества позади. А у меня появляется возможность понаблюдать за тем, как становятся художниками.

Преподаватель с почти двадцатилетним стажем Дана Камалова родом из Караганды. Окончила не что-нибудь, а алматинский Государственный институт театра и кино. Оно и видно. Урок ведет артистично! С девчонками полный контакт. «Иногда я их даже люблю», – говорит. Лукавит: не иногда, а всегда. И это чувствуется. Тема – творческий автопортрет. Спрашиваю: а как основу делаете – по фото или в зеркало смотритесь? Нет, отвечают, «из головы» все. Главное – характер передать.

Вот Юля Солоник (фамилия известная в кругах архитектурных). Она девушка-улыбашка. Солнышко, одним словом. Соответственно и волосы-лучи рыжие на рисунке во все стороны. Да вот беда: про фон забыла. «Суровый» преподаватель тут же (любя): а вот тебе я все подпорчу! И ну «подмалевок» делать голубой гуашью!

А Дария Жусупова девочка-настроение. Потому и цвета на портрете такие переменчивые. То солнечно, то пасмурно. Меирхан же вся такая в нацио­нальном колорите персона. Значит, косы рисуются, орнаменты казахские.

Подходит Дана Тлеугалиевна еще к одной юной художнице. Стильная ученица. Решила себя переодеть на рисунке (видно, погода жаркая повлияла). «Препод» сетует: на новом рисунке куколка получается, а была настоящая. Подсказывает, как волосы «уложить». И тут же: ох, классненько, у нас ведь декоративность! Раз начала, поймай фишку! Пока не поздно, сделай фон, потом детали.

Вспоминает педагог и о поездке в Санкт-Петербург на пленэр. Тамошние мастера хвалили, сказали, что дети сильные, «рисующие». К тому же грамотные, с хорошим видением цвета. Яркие краски – они как глоток свежего воздуха! Еще у нас небо высокое, добавляю. Соглашается. Художники и фотографы знают!

Рассказывает об успехах воспитанников и Гульзия Исенова. Всех не упомнишь, конечно, ведь школе почти 40 лет уже (сама она директорствует 26). Но вот «из новеньких». Утепова Ляззат – дизайнер, училась и жила в Америке, работала там же, имела свою линию одежды, затем в Турции, потом в Казахстане. Су Алена – училась в Чехии на дизайнера, на гранте, занялась анимацией. Еще одна «чешка» – Тулеова Асель. Там и училась на дизайнера одежды, там и живет. Имеет свой бренд и бутик. А Булатов Раимбек никуда не уезжал: отучился в столице и работает архитектором в известной строительной фирме.

Вообще говоря, худшкола – это хороший трамплин для творческого роста. Ведь 90% выпускников поступают в такие учебные заведения, как ЕНУ, Агроуниверситет, «Шабыт», в колледжи, да и за рубеж попадают. Москва и Санкт-Петербург, Брно и Милан, Нью-Йорк и Париж, Краков и Минск – вот такая география (для примера).

Обучаются дети, как правило, с 12 лет. Всего четыре года. Академические предметы – рисунок и живопись, декоративно-прикладное искусство, история искусств, скульптура, компьютерная графика. Выезд на пленэр – это апофеоз. Ездили в Турцию, в Чехию, российские города тремя-четырьмя группами человек по 15. За счет родителей, разумеется. Последние два года выпали, понятно почему. Теперь пандемия отступает, и в планах – Боровое и ближнее зарубежье. Договариваются с керамистом Алишером Рахимовым из Ташкента о мастер-классе.

«А как с художественным образованием в целом по городу?» – спрашиваю у Гульзии Жагапаровны. «Не очень хорошо, –отвечает. – Ведь последние 5–6 лет уроки рисования в общеобразовательных школах не ведутся. В результате в конкурсе «Шаттык» побеждают, как правило, ученики художественных школ. Если несколько лет назад жюри, отбирая работы, трудилось целый день, то теперь управляется за один-два часа. Выбор невелик! Да и преподавателей найти тоже проблема (их сейчас 26 трудится). Какой ювелир пойдет в педагоги за их зарплату?! Или прикладник…»

Но появился великий повод для оптимизма. Похоже, школа впервые получит собственное здание, историческое! Озвучивать пока нельзя, но недавний выпускник, Жариков Темирлан, своей дипломной работой заглянул в будущее. Картина маслом, как говорится…