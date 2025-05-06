К 80-летию Победы увидел свет международный поэтический сборник

День Победы
108
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Сборник объединил произведения 18 авторов из разных уголков Казахстана и зарубежья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций

На фото поэтесса Ирина Деева из села Коргалжын

Это не просто литературное издание, это память, благодарность и любовь, не тускнеющие, не угасающие с течением времени. Особую роль в создании сборника сыграла уроженка села Коргалжын Акмолинской области, известная поэтесса, отличник культуры РК Ирина Деева.

Она выступила главным редактором проекта и идейным вдохновителем большого начинания. Ее проникновенные и искренние стихи также вошли в книгу.

Среди авторов — член Союза журналистов РК Лидия Тришечкина (г. Астана), поэтессы Нина Павленко (г. Астана) и Наталья Сергушова (г. Жезказаган), а также талантливые литераторы из других регионов страны и зарубежья. Их поэтические строки — дань памяти и уважения бессмертному подвигу народа в Великой Отечественной войне.

Сборник стихов «Радуга Победы» — это мост между прошлым, настоящим и будущим, построенный на великой силе поэтического слова. Лейтмотив каждой страницы издания: «Мы помним!»

Поэтический сборник издан в Усть-Каменогорске в издательстве Бориса Аникина.

#День Победы #сборник #поэты

Популярное

Все
Профессионал, с которым повезло работать
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
Человек-легенда
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Страховая медицина: вопросы без ответов
Посадили деревья в честь ветеранов
Освоен выпуск футеровки для ГОКов
В гостях у стражей неба
Героям-казахстанцам посвящается
«Сырые» кадры аграрной отрасли не нужны
Реформы – ответ на запросы общества
На учебу – в Малайзию
«Келінжан» в новом сезоне
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
Он защищал блокадный Ленинград
9 Мая
Пехотинцы из Казахстана обороняли Сталинград
Личная и национальная память
Спектр важнейших услуг
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Будет ли в столице новый сквер?
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Социальный автокараван проехал по селам
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
В Астане готовятся к военному параду
Президент наградил ветерана дипломатической службы
Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Они сражались за Родину
В Казахстане повысят налог на прибыль для банков
Международная автовыставка начала свою работу в столице
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Свыше 10 миллиардов тенге направят на развитие животноводства в СКО
Мангистау делает ставку на автотуризм
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

Подвиг без оружия: ветеранам тыла СКО вручили медали к 80-л…
Ветераны Мангистау примут участие в военном параде в Астане
Вышла в свет книга о Бауыржане Момышулы
В честь 80-летия Победы в Казахстане выпустили коллекционны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]