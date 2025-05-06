Сборник объединил произведения 18 авторов из разных уголков Казахстана и зарубежья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций

На фото поэтесса Ирина Деева из села Коргалжын

Это не просто литературное издание, это память, благодарность и любовь, не тускнеющие, не угасающие с течением времени. Особую роль в создании сборника сыграла уроженка села Коргалжын Акмолинской области, известная поэтесса, отличник культуры РК Ирина Деева.

Она выступила главным редактором проекта и идейным вдохновителем большого начинания. Ее проникновенные и искренние стихи также вошли в книгу.

Среди авторов — член Союза журналистов РК Лидия Тришечкина (г. Астана), поэтессы Нина Павленко (г. Астана) и Наталья Сергушова (г. Жезказаган), а также талантливые литераторы из других регионов страны и зарубежья. Их поэтические строки — дань памяти и уважения бессмертному подвигу народа в Великой Отечественной войне.

Сборник стихов «Радуга Победы» — это мост между прошлым, настоящим и будущим, построенный на великой силе поэтического слова. Лейтмотив каждой страницы издания: «Мы помним!»

Поэтический сборник издан в Усть-Каменогорске в издательстве Бориса Аникина.