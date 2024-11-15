Рахымжан Исакулов назначен вице-министром промышленности и строительства РК

На эту должность он пришел с поста руководителя аппарата этого же министерства

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Рахымжан Исакулов назначен на должность вице-министра промышленности и строительства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Рахымжан Ержанович родился в 1987 году в городе Шымкент. Окончил Роял Холловей Университет Лондона и Бедфорд Нью Колледж, Национальный аспирантский институт политических исследований Японии.

Трудовую деятельность начал в 2010 году и.о. референта Канцелярии Президента Республики Казахстан.

2013-2018 гг. работал на различных должностях в Администрации Президента Республики Казахстан от консультанта Отдела государственной службы и кадровой политики до государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

2018-2020 гг. – руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области.

2020-2022 гг. – руководитель аппарата акима города Астаны.

2022-2023 гг. – руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

С 2023 г. до назначения занимал должность руководителя аппарата Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.