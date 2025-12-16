Экспортеры зерна могут уже в текущем году начинать отгрузки пшеницы нового урожая, чтобы получить компенсацию транспортных расходов в начале 2026 года. На реализацию мер государственной поддержки зерноотправителей в следующем году предусмотрено более 30 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

С учетом того, что сроки доставки зерна до субсидируемых рынков сбыта достигают 30 дней, экспортерам рекомендуется заблаговременно активизировать отгрузки. Одним из ключевых условий получения субсидий в 2026 году является наличие подтверждающих документов о фактическом поступлении зерна в пункты назначения именно в следующем году.

В 2024 году Казахстан получил рекордный урожай зерновых и масличных культур. Ограниченная емкость традиционных рынков Центральной Азии создала риски перепроизводства и усилила давление на внутренние цены. В четвертом квартале 2024 года, на фоне высокой конкуренции и ограниченного сбыта, было зафиксировано снижение цен на зерно.

Для стабилизации ситуации Правительством была запущена программа субсидирования транспортных расходов на экспорт зерна. Реализация программы позволила существенно расширить географию поставок и нарастить объемы перевозок.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 11 месяцев 2025 года перевозки зерна по железной дороге увеличились:

• в направлении портов Черного моря — на 150%;

• в направлении российских портов Балтийского моря — на 196%;

• в направлении стран Прибалтики — на 799%;

• в направлении Азербайджана — на 556%;

• в направлении Ирана — на 197%.

Расширение экспортных поставок оказало положительное влияние на внутренний рынок: цены на зерно стабилизировались, снизились риски демпинга, экспорт поддержал развитие смежных отраслей — логистики, переработки, машиностроения и сервисных услуг.

В 2025 году казахстанские аграрии вновь получили высокий урожай, при этом на рынке сохранялись значительные переходящие остатки зерна. Учитывая положительный эффект программы, Правительство приняло решение продолжить поддержку экспортеров и зернопроизводителей в 2026 году.

За 11 месяцев 2025 года объем перевозок зерна составил 12,6 млн тонн, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них экспорт — 9,7 млн тонн.

Только за три месяца нового маркетингового года 2025–2026 (с сентября по ноябрь) перевозки зерна достигли 4,4 млн тонн (+21%), в том числе экспорт — 3,4 млн тонн (+19%).

В декабре 2025 года цены на пшеницу на внутреннем рынке отмечаются на 40–50% выше уровня декабря 2024 года, несмотря на высокий объем предложения. Ожидается, что транспортные субсидии в размере порядка $40 за тонну позволят сельхозпроизводителям сохранить экономическую устойчивость, повысить конкурентоспособность казахстанской пшеницы и закрепить позиции на рынках Европы, Африки, Ближнего Востока и стран Центральной Азии.