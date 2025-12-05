фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Новый этап отношений

В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского совета Антониу Коштой, который впервые посещает Казахстан с официальным визитом.

Глава государства подчеркнул символичность визита, приуроченного к 10-летию подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан – первая страна в регионе, заключившая подобное историческое соглашение с Европейским союзом.

– Мы придаем особое значение Вашему визиту. Он является еще одним свидетельством нашей взаимной готовности к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом. Мы поддерживаем прочное и содержательное партнерство, основанное на взаимном уважении и понимании. Наш политический диалог отличается динамичностью и развивается по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. В этой связи я высоко оцениваю результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС – Казахстан», состояв­шегося несколько дней назад в Брюсселе, – сказал Касым-Жомарт­ Токаев.

Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Двусторонний товарооборот в прошлом году достиг порядка 50 млрд долларов, а совокупный объем инвестиций с 2005 года составил почти 200 млрд долларов. При этом на нашу страну приходится 80% торговли ЕС с Центральной Азией.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил активное присутствие более 4 000 европейских компаний в Казахстане, действующих в сферах энергетики, транспорта, цифровизации и промышленности. Президент также подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему поддержанию стабильного и прозрачного инвестиционного климата для европейского бизнеса.

Отдельное внимание Глава государства уделил гуманитарному сотрудничеству. Он выразил благодарность за образовательные программы ЕС, в рамках которых свыше 5 000 казахстанских студентов и преподавателей получили возможность обучаться и проходить стажировки в странах Евросоюза.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые договоренности о начале подготовки к заключению соглашений об упрощении визового режима и реад­миссии.

По словам Президента, Казахстан высоко ценит активный диалог ЕС с Центральной Азией в рамках формата С5+ЕС, способствующего продвижению общих интересов в области устойчивого роста и взаимосвязанности.

По его словам, диалог С5+ стал эффективным инструментом для реализации приоритетов регионального развития.

Со своей стороны Антониу Кошта выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием. Он отметил высокую динамику казахско-европейского взаимодействия и заявил о готовности ЕС к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества.

– За последние десять лет Европейский союз стал для Казахстана крупнейшим торговым партнером и зарубежным инвестором. В то же время Казахстан, который вышел на третье место по поставкам нефти и урана, играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности Европы. Очевидно, что сегодня мы вступаем в новый этап укрепления наших отношений и развития экономических связей, – сказал президент Европейского совета.

Антониу Кошта подчеркнул, что Европейский союз и Казахстан разделяют общее видение мира, опирающееся на приверженность мультилатерализму и международному порядку, в основе которого лежат ценности, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций.

По его словам, именно эти принципы лежат в основе усилий по обеспечению безопасности, стабильности и процветания во всем мире.

Как далее отметил Антониу Кошта, сотрудничество со странами Центральной Азии является важным элементом развития и практического продвижения отношений в современном многостороннем мире. В этом контексте он высоко оценил личные усилия Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению мира на Кавказе. По его мнению, обеспечение безопасности в регионе открывает новые возможности для развития Транскаспийского коридора, который соединит Европу через Кавказ и Черное море.

В ходе встречи рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия, при этом особое внимание уделено сотрудничеству в сферах транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства и других перспективных направлений, сообщила пресс-служба Президента.

Награждение орденом «Достық»

Также Глава государства наградил президента Европейского совета Антониу Кошту орденом «Достық» I степени.

В ходе торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул выдающийся вклад Антониу Кошты в укрепление партнерства между Казахстаном и Европейским союзом.

– С удовольствием отмечаю, что масштабы и глубина нашего двустороннего сотрудничества продолжают расширяться на протяжении многих лет, принося взаим­ные выгоды и открывая новые возможности для его дальнейшего укреп­ления. В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве – знакового документа, который стал краеугольным камнем отношений между Казахстаном и ЕС и свидетельством конструктивного и устремленного в будущее взаимодействия. Господин президент Кошта, Ваше активное личное участие сыграло ключевую роль в продвижении этого взаимовыгодного сотрудничества. Вы – надежный друг Казахстана и выдающийся государственный деятель мирового масштаба. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Европе и развитию плодотворного сотрудничества с партнерами по всему миру, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Антониу Кошты в дело укрепления особого партнерства между Казахстаном и ЕС.

– Для меня большая честь вручить Вам, господин президент, орден «Достық» I степени. Убежден, что эта высокая награда станет ярким символом прочной дружбы между Казахстаном и Европейским союзом и отразит нашу искреннюю признательность за Ваш выдающийся вклад и ответственное руководство. Уверен в дальнейшем успешном развитии партнерства между Казахстаном и ЕС, а также упрочении связывающих нас уз дружбы, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Европейского совета подчеркнул, что воспринимает эту награду в качестве символа прочной дружбы и глобального сотрудничества Казахстана и Европейского союза.

– Я искренне тронут этим жестом, который отражает дух доверия, диалога и общей приверженности стабильности, процветанию и открытости. Господин Президент, я с нетерпением ожидаю продолжения нашей совместной работы по укреплению этого партнерства в последующие годы на благо наших народов и нашего общего региона, – сказал Антониу Кошта.

Сотрудничество, устремленное в будущее

Итоги состоявшихся в Акорде переговоров Касым-Жомарт Токаев и Антониу Кошта подвели в совместном заявлении.

Глава государства подчеркнул, что переговоры с президентом Антониу Коштой прошли весьма продуктивно, в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере.

– Казахстан и Европейский союз связывает всестороннее сотрудничество, основанное на доверии и взаимопонимании. Мы рассмотрели широкий круг вопросов и подтвердили неизменную приверженность выводу нашего партнерст­ва на качест­венно новый уровень. Визит президента Антониу Кошты проходит накануне десятилетия Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей и ратифицировавшей данное соглашение «нового поколения». Этот значимый документ, заложивший фундамент двусторонних отношений, охватывает ключевые сферы взаимодействия, в том числе торговлю, инвестиции, инфраструктуру, инновации, культуру и многое другое, – заявил Глава государства.

Президент Казахстана сообщил, что ключевой темой обсуждений стало экономическое сотрудничество.

– Мы договорились о мерах по дальнейшему увеличению и диверсификации торгово-инвестиционных отношений. Казахстан будет и впредь обеспечивать стабильный и предсказуемый инвестиционный климат для европейского бизнеса. Большие возможности для взаимодействия имеются в сферах энергоэффективности, критически важных минералов, цифровых технологий и транспортного сообщения, – подчерк­нул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в ходе переговоров были рассмотрены пути расширения транспорт­ных и логистических связей, в том числе совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

– Приветствуем активную дея­тельность координационной платформы между Казахстаном и Европейским союзом, а также инициативу ЕС Global Gateway («Глобальные ворота»). Казахстан готов поддержать инвестиционный пакет ЕС на сумму 12 миллиардов евро для Центральной Азии, который будет направлен на запуск проектов в сферах транспорта, сырьевых ресурсов, зеленой энергетики и цифровых технологий. Уверены, вместе мы сможем превратить Казахстан в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве, что принесет выгоду всем сторонам. Кроме того, мы обсудили возможности обеспечения энергетической безопасности и стабильности поставок энергоресурсов. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в новых областях энергетического партнерства, таких как критичес­ки важные минералы, атомная энергетика, нефтехимия, а также возобновляемые источники энергии. Наша цель – углубить интеграцию Казахстана в европейские цепочки поставок не только как поставщика сырья, но и путем развития местных мощностей по глубокой переработке, производству продукции с добавленной стоимостью и утилизации отходов в соответствии со стандартами ЕС, – отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что особое внимание в ходе переговоров уделено взаимодействию в цифровизации.

– Обмениваясь опытом и инвес­тируя в технологии, Казахстан и ЕС создают более инклюзивную и современную цифровую экономику. В рамках Team Europe Initiative on Digital Connectivity (инициатива «Команда Европы» по цифровой взаимосвязанности) наши страны наладили партнерство по расширению безопасного доступа к Интернету через спутниковую связь, особенно в сельских и отдаленных регионах. Мы также договорились рассмот­реть возможность размещения в Astana Hub первого инновационного кампуса Центральной Азии и ЕС, призванного объединить стартапы, исследователей в области технологий и цифровых предпринимателей. Казахстан высоко ценит программу Европейского союза Horizon Europe и концепцию Global Gateway, направленные на обеспечение безопасных и надежных цифровых связей по всему миру. Мы по праву гордимся тем, что участ­вуем в этом процессе, – сказал Глава нашего государства.

В выступлении отмечено, что большое значение для долго­срочного успешного партнерства имеют межличностные контакты.

– Выражаю благодарность Европейскому союзу за постоянную поддержку в сферах образования, науки и академической мобильности. Тысячи молодых казах­станцев получили возможность участвовать в таких программах ЕС, как Erasmus+. Мы высоко ценим готовность Евросоюза к дальнейшему расширению подобных обменов. Казахстан намерен укреп­лять сотрудничество в сфере высшего образования, в том числе путем углубленного партнерства между университетами, реализации совместных программ и взаимного признания квалификаций. Мы рассчитываем на продолжение взаимодействия с партнерами из ЕС по упрощению визовых процедур для наших граждан. Уверен, что повышение мобильности будет благоприятствовать развитию сотрудничества в сферах образования, научной дея­тельности, культурных обменов и B-to-B-активности, – подчеркнул

Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан и ЕС вновь подтвердили неизменную приверженность Уставу ООН и нормам международного права.

– Особое внимание уделено дальнейшему углублению межрегионального сотрудничества. В этой связи мы считаем, что диалоговая платформа «Центральная Азия – ЕС» стала эффективным инструментом для решения прио­ритетных региональных задач в сферах взаимосвязанности, торговли, транспорта, экологически чистой энергетики, управления водными ресурсами и цифровой трансформации. Эта встреча еще раз подтвердила, что мы вступаем в новый этап нашего динамичного и устремленного в будущее партнерства, приобретающего все большую стратегическую значимость. Убежден, что достигнутые договоренности в скором времени найдут воплощение в конкретных проектах и инициативах, – подытожил Глава государства.

По словам Антониу Кошты, партнерство Европейского союза и Казахстана приносит конкретные результаты.

– На этой неделе в Брюсселе мы начали переговоры по соглашению об упрощении визового режима. Я хорошо понимаю, насколько эти переговоры важны как для граждан Казахстана, так и для граждан Европы. После заключения этого соглашения нашим гражданам будет проще встречаться, учиться, работать и инвестировать – это станет настоя­щим символом дружбы между нашими народами, – отметил он.

Глава Европейского совета напомнил, что по итогам саммита «Европейский союз – Центральная Азия» в Самарканде была достигнута договоренность о выводе межрегионального парт­нерства на стратегический уровень. В качестве приоритетных направлений сотрудничества на саммите были обозначены сферы транспорта, энергетики, климата и водных ресурсов, критически важных сырьевых материалов, цифровизации и расширения контактов между народами.

Антониу Кошта подчеркнул важность координации усилий в условиях растущей глобальной напряженности и конфликтов, которые ставят под угрозу международный порядок.

– Как известно, Европейский союз тесно сотрудничает с Украиной, чтобы положить конец войне. Мы плотно взаимодействуем с нашими партнерами и по-прежнему привержены достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине. Хочу выразить глубокую признательность Казахстану за последовательную защиту Устава ООН и порядка, основанного на принципах международного права. Мы также приветствуем активную и конструктивную роль Казахстана в обеспечении региональной стабильности, в частности, Вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мирный и процветающий Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для укреп­ления связей между Европой и Центральной Азией, – заявил президент Европейского совета.

Он также высоко оценил курс реформ Главы нашего государства.

– Динамизм казахстанского общества в сочетании с экономическими, политическими и социальными реформами, инициированными Президентом Касым-Жомартом Токаевым, является надежной основой для продвижения нашего сотрудничества на новый уровень. Убежден, что вместе мы сможем превратить общие вызовы в общие возможности во благо будущего наших народов, – сказал Антониу Кошта.