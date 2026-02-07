На очередном заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса, прошедшем под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрены вопросы правоприменения новых налоговых норм в отношении лекарственных средств и медицинских изделий, сообщила пресс-служба МНЭ РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, в настоящее время на практике возникла правовая неопределенность по линии подзаконных актов отраслевых госор­ганов. В частности, это касается импорта и розничной продажи через аптечные сети лекарственных средств, входящих в перечни ГОБМП, ОСМС, а также орфанных и социально значимых заболеваний.

Отдельно был поднят вопрос формирования предельных цен на лекарства с учетом НДС или без него. По словам Тимура Жаркенова, при таможенном оформлении импортных лекарственных средств таможенные органы требуют подтверждения целевого назначения по всем лекарственным средствам, входящим в указанные перечни. Но такое требование является расширительным толкованием действующих правил и не предус­мотрено для всех категорий ввозимых лекарств.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Жаныбек Нуржанов пояснил, что обязательными условиями при импорте всех лекарственных средств выступают наличие лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность, договоры поставки в рамках

ГОБМП⁄ОСМС для лекарств, пос­тавляемых по госзаказу, а также обязательства поставщика о целевом использовании товаров.

При импорте зарегистрированных лекарственных препаратов требуется государственная регист­рация на территории респуб­лики, а для незарегистрированных – разрешительный документ Министерства здравоохранения. При этом подтверждение целевого назначения необходимо исключительно при импорте лекарственных субстанций и балк-продуктов, используемых для производства на территории Казахстана.

По итогам обсуждения на заседании Проектного офиса вопрос был решен. В действующие правила будут внесены изменения, и уже в ближайшее время позиция по импорту лекарственных средств будет доведена до территориальных подразделений таможенных органов для применения в работе.

Второй блок вопросов касался освобождения от НДС лекарственных средств для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. В настоящее время аптеки отказываются закупать такие препараты у поставщиков в связи с тем, что поставщики применяют ставки пять и 16%, несмотря на то что действующие правила предусматривают освобождение от НДС не только при импорте, но и при оптовой и розничной торговле.

По итогам обсуждения было решено, что Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения совместно с КГД в короткие сроки выработают единую позицию и доведут ее до сведения фармацевтического сообщества.

Отдельно обсужден вопрос утверждения предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия – с учетом НДС или без него. При этом отмечено, что налогоплательщик вправе начислять НДС сверх предельной цены, поскольку она является верхним допустимым пределом, а не ценой фактической продажи. Минздраву и КГД поручено в короткие сроки выработать единое решение по данному вопросу и также довести его до бизнес-

сообщества.