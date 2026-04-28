«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе

В Минсельхозе обсудили взаимодействие с КНР в сфере аграрной метрологии, взаимного признания систем стандартов и внедрения информационных технологий. Встреча прошла с целью расширения двустороннего сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь», сообщает Kazpravda.kz

По информации министерства, во встрече приняли участие председатель Комитета госинспекции в АПК МСХ РК Сакен Каныбеков, представители Национального аграрного научно-образовательного центра.

В китайскую делегацию вошли заместитель генерального директора Бюро рыночного надзора и управления СУАР Чжу Синь, сотрудники Синьцзянского института метрологии и испытаний, Института развития инфраструктуры качества, EAVISION Robotic Technologies, ТОО SUNKAR EAVISION.

В ходе переговоров стороны уделили особое внимание системной работе по недопущению распространения опасных вредителей, включая стадных саранчовых, как на территории двух стран, так и в приграничных регионах.

Обсуждены вопросы использования беспилотных летательных аппаратов, позволяющих оперативно проводить мониторинг и осуществлять точечную обработку сельскохозяйственных угодий.

В рамках встречи участники обменялись информацией о текущей ситуации в области трансграничного мониторинга вредителей, обсудили практические аспекты применения дронов, вопросы измерений, испытаний и оценки эффективности используемого оборудования.

По итогам встречи стороны отметили, что вопросы фитосанитарной безопасности требуют координации совместных усилий. Эффективный мониторинг, оперативный обмен данными и внедрение передовых технологий являются ключевыми условиями устойчивого развития аграрного сектора и защиты сельскохозяйственных культур.

Достигнутые договоренности подтверждают, что партнерство Казахстана и Китая будет способствовать укреплению фитосанитарной безопасности как на национальном, так и на региональном уровне.