Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и БДИПЧ в сфере демократизации, защиты прав человека и верховенства закона

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Марией Телалиан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Маулен Ашимбаев проинформировал собеседника о реализации конституционной реформы, инициированной Главой государства. Спикер Сената подчеркнул, что итоги республиканского референдума по новой Конституции подтвердили безусловную поддержку обществом курса Касым-Жомарта Токаева на модернизацию страны.

«Ключевой целью реформы является комплексная перезагрузка политической системы страны. Речь идет о построении современной и устойчивой системы управления, способной эффективно функционировать в условиях геополитической турбулентности, различных тенденциях и цифровой трансформации. Поэтому новая Конституция – это своевременный и стратегический ответ на вызовы времени. Принятая новая Конституция – это стратегический шаг, направленный на обеспечение устойчивого, динамичного и долгосрочного развития страны», – отметил спикер Сената и детально остановился на проводимых в стране преобразованиях в социально-экономической и политической сферах.

Маулен Ашимбаев высоко оценил экспертную поддержку БДИПЧ и отметил важность рекомендаций миссий для развития избирательной системы. Была обозначена нацеленность Казахстана на равноправное партнерство и приверженность дальнейшему укреплению взаимодействия.

В этой связи спикер Сената отметил важность укрепления взаимодействия Казахстана с ОБСЕ и подтвердил готовность Сената к активизации совместной работы по линии БДИПЧ. Спикер подчеркнул стратегическую значимость Организации и Хельсинкского акта для обеспечения региональной безопасности в условиях текущей геополитической турбулентности.

Со своей стороны директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Мария Телалиан высказалась о реализуемых в Казахстане реформах.

Стороны также обсудили итоги Регионального экологического саммита RES – 2026, уделив особое внимание роли парламентской дипломатии в реализации климатической повестки Центральной Азии. Собеседники отметили значимость организованного Сенатом совместно с ПА ОБСЕ круглого стола и наметили общие задачи по обеспечению устойчивого развития региона.