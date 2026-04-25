В духе всеобъемлющего сотрудничества

Глава МИД РК Ермек Кошербаев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посетивший Казахстан с официальным визитом, обсудили широкий круг актуальных вопросов казахско-российского сотрудничества и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия. Особое внимание было уделено подготовке предстоящего государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

– Ключевое значение для поступательного развития казахско-российских взаимоотношений имеет доверительный диалог между лидерами наших государств. В этом контексте особо отмечу государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию в ноябре прошлого года, который задал ориентиры для дальнейшей совместной работы. Предстоящий государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан мы рассматриваем как важнейший этап двустороннего взаимодействия в текущем году. Рассчитываем, что он позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень, – подчеркнул Ермек Кошербаев на брифинге после переговоров.

Он отметил, что Россия входит в число основных торгово-экономических парт­неров Казахстана. По итогам 2025 года товарооборот превысил 27 млрд долларов. За последние 20 лет объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана составил 29,3 млрд долларов. Реализуется большой пул совместных проектов в различных сферах, что подтверждает высокий уровень экономической взаимосвязанности двух стран. При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли и расширения кооперации.

Как сообщил глава МИД РК, в ходе нынешних переговоров подробно рассмотрены перспективы сотрудничества по приоритетным направлениям. Одним из драйверов торгово-экономических связей Казахстана с Россией остается промышленная кооперация. В число новых и перспективных направлений сотрудничества вошли сферы цифровых решений, искусственного интеллекта и высоких технологий. Есть общее видение необходимости продвижения практичес­кого сотрудничества в сфере экологии, изменения климата и рационального использования водных ресурсов.

Традиционно в числе важнейших направлений сотрудничества – энергетика и транспортно-логистическая сфера. Собеседники обсудили дальнейшее развитие международного транспортного коридора Север – Юг, автомагистрали Западная Европа – Западный Китай, перспективы повышения пропускной способности приграничной инфраструктуры.

– Российско-казахстанский диалог на всех уровнях характеризуется открытос­тью обеих сторон, равноправием и обоюдной нацеленностью на поиск баланса интересов во всех обсуждаемых областях, – отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также отдельно приветствовал расширение взаимовыгодного сотрудничества в области высшего и среднего образования. В частности, российский министр напомнил о совместном проекте по созданию казахско-российских школ на территории двух стран. Отмечалось, что на сегодняшний день в Казахстане успешно функционируют филиалы ведущих российских вузов, в том числе МГИМО, а в 2025 году был открыт филиал КазНУ им. аль-Фараби в Омске.

– Наши страны продолжают работать над обеспечением оптимального уровня дипломатического и консульского присутствия друг друга на территории обеих стран. В стадию завершения вступил процесс открытия Генерального консульства России в прикаспийском Актау, – отметил глава МИД РФ.

Также министры обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подтверждена готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках ключевых многосторонних организаций.

По итогам встречи Ермек Кошербаев и Сергей Лавров подписали План мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел РФ на 2027–2028 годы.