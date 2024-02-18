Расстановка сил изменилась в Английской премьер-лиге

Футбол
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Лидирующая тройка осталась неизменной, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

«Ливерпуль» в гостях разгромил «Брентфорд» (4:1) в 25-м туре АПЛ. «Арсенал» на выезде разнес «Бернли» (5:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1), сообщает Sports.ru.

Таким образом, «Арсенал» оторвался от «Манчестер Сити» по итогам 25-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 53 балла за 24 игры. «Арсенал» провел 25 матчей – у него 55 очков.

Лидирует в АПЛ «Ливерпуль» с 57 очками после 25 игр.

#футбол #английская премьер-лига #АПЛ

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