Расстановка сил изменилась в Английской премьер-лиге

Фото из открытых источников

«Ливерпуль» в гостях разгромил «Брентфорд» (4:1) в 25-м туре АПЛ. «Арсенал» на выезде разнес «Бернли» (5:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1), сообщает Sports.ru.

Таким образом, «Арсенал» оторвался от «Манчестер Сити» по итогам 25-го тура АПЛ.

«Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 53 балла за 24 игры. «Арсенал» провел 25 матчей – у него 55 очков.

Лидирует в АПЛ «Ливерпуль» с 57 очками после 25 игр.