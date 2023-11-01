Рассылку о новом названии «АрселорМиттал Темиртау» распространяют в Казнете

В WhatsApp распространяется сообщение о том, что «АрселорМиттал Темиртау» сменит название на «Kemel Temirtau». Это фейк, заявляет Stopfake.kz .

Фото: stopfake.kz

Сообщение представляет собой изображение, имитирующее иллюстрацию к посту в соцсетях портала Nur.kz. При этом в тексте ссылаются на то, что о новом названии сообщил глава Минпрома.

Похожий внешне пост о переименовании действительно был опубликован на странице Nur.kz в Instagram. Однако в нем не говорилось о том, какое именно название получит «АрселорМиттал Темиртау».

В оригинале новость звучала следующим образом: «АрселорМиттал Темиртау» сменит название в Казахстане, заявил глава Минпрома». В сопровождающем картинку тексте поста также не указывалось конкретное новое название компании. Наоборот, в этой, как и во многих других новостях на эту тему, подчеркивалось, что новое название еще не определено. Об этом как раз и сказал на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

О то, что новым названием АМТ будет «Kemel Temirtau» не упоминается ни в официальных источниках, ни в СМИ.

Таким образом, распространяемое сообщение является фейком, не имеющим отношения к действительности, заключил Stopfake.