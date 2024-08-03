Растут инвестиции в геологоразведку

– Ерлан Есеналиевич, в Послании-2023 Президент поставил перед Правительством задачу довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2,2 миллиона квадратных километ­ров. При этом основной акцент Глава­ государства поручил сделать на поиске и освоении залежей редких и редкоземельных металлов, по сути, превратившихся в «новую нефть». В конце 2022-го в Казахстане принята Концепция развития геологической отрасли на 2023–2027 годы. Какие направления в ней заложены для более эффективного геологического изучения недр и восполнения минерально-сырьевой базы?

– Для начала скажу, что все мероприя­тия в концепции направлены прежде всего на повышение эффективности геологоразведки и восполнение минерально-сырьевой базы путем внедрения информатизации и цифровизации. Также предусмотрено научно-техническое и кадровое обеспечение геологии, развитие отраслевой инфраструктуры.

В первую очередь запланирован комп­лексный анализ всей геологической информации для выявления перспектив и постановки геологоразведочных работ, пересмотр законодательной базы и инструктивных требований к государственному геологическому изучению недр, а также переход к новым методам картирования территории.

При региональном геологическом изучении недр предполагается отойти от картирования в масштабе 200 000 и приступить к картированию территории республики в масштабе 50 000.

Для этого еще в прошлом году Комитетом геологии были разработаны стратиграфический и петрографический кодексы, призванные обеспечить единое понимание геологии всей страны.

В отечественной геологии продолжают внедрять информационные технологии. Оцифровка отрасли обеспечит прозрачность в работе госорганов и упростит бизнесу и инвесторам доступ к геологической информации. Уже функционирует единая платформа недропользователей minerals.gov.kz, на которой доступно более 56 тысяч геологических отчетов.

В настоящее время для загрузки на общую платформу проводится подготовка первичных информационных материалов, таких, как отчеты, полевые журналы, паспорта скважин.

Другой ключевой момент будущего развития отрасли – профессионализм кадров. Для этого в Казахстане налажена система прохождения практики студентами-геологами на объектах государственного значения.

Будущих специалистов стараемся вовлечь в профессию еще со школьной скамьи. В июле в Щучинске прошла международная олимпиада юных геологов, в которой участвовали 20 команд (224 участника) из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана. Участники получили консультации и ценные знания от авторитетных экс­пертов в области геологии и приняли участие в полевых исследованиях.

Следующая задача состоит в развитии инфраструктуры геологической отрас­ли. Сегодняшние исследования недр базируются на данных, полученных в прошлом. Без анализа исторической информации трудно выявить новые месторождения.

А чтобы была возможность использовать все накопленные материалы и в будущем, их необходимо систематизировать и хранить, для чего в Астане планируется построить современное хранилище керна и других данных о недрах. Акимат выделил участок под его строительство в районе аэропорта. Ведется подготовка соответствующих документов.

– Какой эффект ожидается от перехода с масштаба в 200 000 к 50 000? Поясните, почему это так важно для недропользования?

– Информативность карты зависит от ее масштаба. Например, для создания карты масштаба 200 000 данные отбираются примерно с каждых двух тысяч метров, а для 50 000 масштаба – с каждых 500. Карты в масштабе 50 000 более подробно отражают геолого-структурную характеристику того или иного района. Кроме того, 96% территории Казахстана покрыто картами масштаба 200 000, составленными еще в советские времена.

– То есть ранее территория Казах­стана изучалась не настолько детально?

– В геологии, как и во многих других науках, изучение явления или предмета, в данном случае – недр, принято проводить последовательно – от общего к частному. В стадийности геологоразведки для начала проводятся изыскательские работы масштаба 500 000 – 200 000, затем среднемасштабные (50 000) и мелкомасштабные.

На территориях с рудными месторождениями и металлогенными провинциями исследования проводятся уже для поиска и разведки полезных ископаемых. Для поисковых работ требуются масштабы 10 000 и мельче.

– Ерлан Есеналиевич, выше Вы упомянули об открытом доступе к геологической информации. Какие именно данные доступны – все, любые? И бесплатны ли они?

– Геологические материалы, за исключением конфиденциальной информации, доступны в геологических фондах Национальной геологической службы, но они предоставляются не бесплатно. Ведь поддержание и обслуживание этих фондов требует денег, которые выделяются государством или недропользователями.

На сегодняшний день геологическая информация оплачивается недропользователями.

– Насколько отечественный горно-­металлургический комплекс на данный момент обеспечен разведанными запасами руды? Какие шаги предпринимаются государством для восполнения минерально-сырьевой­ базы республики?

– На начало 2024-го государственным запасом учтено 103 вида полезных ископаемых, находящихся в недрах более чем девяти тысяч месторождений. В прошлом году на баланс принято 25 новых месторождений, включая десять по твердым полезным ископаемым (ТПИ), четыре – по углеводородам и одиннадцать – по подземным водам.

В 2024 году проведена государственная экспертиза отчетов, выполненных по результатам геологоразведочных работ и составленных по стандарту Казахстанского кодекса публичной отчетности KAZRC по 21 месторождению твердых и общераспространенных полезных ископаемых, что позволило включить их в государственный учет.

– Последнее десятилетие мировая геология находится в постоянном поиске. Каковы современные тенденции в изучении недр и как на этом фоне развивается отечественная геология?

– Усилия многих стран сейчас направлены на поиск редких и редкоземельных металлов, включая литий, из-за их значимости для развития промышленности, внедрения инноваций.

В Казахстане в рамках Дорожной карты по расширению ресурсной базы и организации производств редких и редкоземельных металлов на 2021–2025 годы за счет государственного финансирования начаты поисковые работы на 12 новых объектах. Запланировано опережающее научное обеспечение геологического изучения недр по редким и редкоземельным металлам.

Продолжаются работы по проекту «Евразия», предусматривающему бурение скважин для изучения глубинного строения Прикаспийской впадины. Проект состоит из трех этапов. В 2022 году завершена реализация первого. На территории впадины были проведены анализ, обобщение и переинтерпретация геолого-геофизических материалов по современной технологии.

Для работ второго и третьего этапа планируется привлечь инвесторов, пробурить и исследовать керны скважин глубиной до 10–15 километров. Это позволит изучить геологический разрез и оценить потенциал бассейна в плане поисков углеводородов.

В рамках нацпроекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстан­цев», за счет госбюджета проводятся геологическое доизучение площадей, геолого-минерагеническое и глубинное геологическое картирование. Общая площадь исследований к 2026 году составит 680 тысяч квадратных километров.

Это позволит охватить геолого-геофизической изученностью до 2,2 миллиона квадратных километров. Такая работа необходима для составления комплекта карт нового поколения масштаба 1:200 000 геологического содержания и выявления новых перспективных участков, рудных зон с повышенным содержанием полезных компонентов.

По итогам государственного геологического изучения недр в минувшем году было выявлено 60 территорий недр, перспективных на полезные ископаемые, оценочная стоимость их ресурсов превысила 300 миллиардов долларов. Подтверждение хотя бы 1% прогнозов при разведке уже обеспечит республику хорошими рудными запасами.

– Ерлан Есеналиевич, геологическое изучение недр с использованием геофизических и геологических изысканий продолжается и в пределах Аральского бассейна. Для чего проводятся эти прогнозные работы?

– Так называемой 2D-сейсморазведкой охвачен один из участков исследований –«Западный» площадью 2 500 погонных километров. Начатые здесь в 2022 году работы планируется завершить к 2024-му. Общий бюджет проекта на 2022–2024 годы составляет 3,5 миллиарда тенге.

На данный момент на участке «Западный» отработаны 25 тысяч физических точек (100% от их запланированного количества).

Кроме того, продолжаются работы на участке «Восточный» в Аральском бассейне, где планируется исследовать 2 000 погонных километров. Работы тут начаты в 2022 году и будут завершены нынче. На эти цели направлено 2,9 миллиарда тенге. На данный момент на «Восточном» отработано свыше 19 тысяч физических точек (95,33% от плана).

В результате сейсмических исследований будут составлены графические изображения, представляющие разрезы земной коры вдоль профилей исследований, выявлены геологические структуры и определены перспективные участки для дальнейшей разведки и разработки залежей полезных ископаемых, включая нефть и газ.

– Механизмом, запустившим инновации в казахстанской геологоразведке, отраслевые эксперты называют принятие Кодекса РК «О недрах и недропользовании» и вступление Казахстана в качестве члена в международный комитет CRIRSCO (Commitet for Mineral Reserves internashional repoting standards)...

– Да, 14 июня 2016 года казахстанский национальный Кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах недр – Кодекс KAZRC – принят в семейство CRIRSCO. А с 1 января 2024-го Казахстан полностью перешел на международные стандарты подсчета запасов твердых полезных ископаемых по стандартам Кодекса KAZRC семейства CRIRSCO.

Решение было принято в рамках исполнения 74-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» и стало результатом длительной работы по интеграции казахстанской системы подсчета запасов в международную (МКЗ).

Переход на международные стандарты подсчета запасов стал важным шагом для развития казахстанской горнодобывающей отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательности.

Говоря о международном сотрудничестве, хочу упомянуть, что в 2022 году была основана Национальная геологическая служба Казахстана (UGQ). Организация успешно развивается, заимствуя передовой опыт ведущих геологических организаций мира.

С начала года UGQ подписала несколько соглашений и меморандумов. В частности, соглашение с Финской гео­логической службой (GTK) о совместной работе в сфере цифровизации гео­логических данных и обмене опытом.

– Как Вы считаете, удалось ли благодаря реформам за эти годы трансформировать отрасль, привлечь иностранных инвесторов к изучению и разработке наших недр?

– Глава государства не раз в своих выступлениях подчеркивал, что основным двигателем отрасли являются частные компании. Поэтому следует обеспечивать приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляю­щим геологическое изучение за счет собственных средств; вдвое сократить сроки и процедуры согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса. И мы над этим работаем.

Многое из того, что сделано, уже приносит плоды. К примеру, в 2022 году электронные аукционы по разведке недр впервые привлекли участие крупных иностранных компаний, таких как Rio Tinto, Fortescue, Kratos Resources, Cove Capital. Они на равных конкурировали с отечественными компаниями, в числе которых «Казахмыс», ERG Exploration, АО «НГК «Казгеология». Кроме того, уже ведут свою деятельность в Казахстане такие компании, как Arras Minerals (10% доля Tech), East Star Resources, Pallas Resources.

Иностранные компании планируют инвестировать не менее 41 миллиарда тенге в разведку недр на участках общей площадью 25 тысяч квадратных километров, а также направить 7,8 миллиарда тенге на социальные обязательства и проекты.