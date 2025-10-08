Это не просто ферма, а современный комплекс с симментальским поголовьем и оборудованием, оснащенным элементами искусственного интеллекта. Предприятие стало одним из первых объектов, введенных по программе масштабирования североказахстанского опыта, а значит, подобные инициативы будут тиражироваться и в других районах области.

Одной из ключевых задач остается обеспечение качественной питьевой водой. В 2025 году осуществляются девять проектов, охватывающих 11 населенных пунктов. До конца года жители этих сел будут обеспечены чистой водой – результат, который напрямую улучшает качество жизни.

В самом городе Тайынша ведется масштабная модернизация тепловых сетей центральной и железнодорожной котельных. Более 200 абонентов впервые получат доступ к централизованному отоплению.

Не остался без внимания и социальный блок: до конца года в районе появится новый 18-квартирный дом для социально уязвимых категорий граждан. Тайыншинский район с готовностью включается в цифровую трансформацию. Совместно со специа­листами SKO Hub здесь внедряются обучающие программы для местных работников, помогающие осваивать современные цифровые инструменты и технологии.

Район демонстрирует устойчивый рост промышленного производства. На его территории стабильно действуют около 20 предприятий. В ближайшее время заработает «Субаймак № 6» – новая индустриальная площадка, которая даст импульс развитию обрабатывающей промышленности и привлечению инвестиций.

На железнодорожном вокзале Тайын­ша полным ходом ведется реконструкция, которая завершится до конца года. Обновленный вокзал станет современными «воротами» района, показываю­щего пример того, как комплексное развитие может кардинально менять жизнь людей. Новые фермы и заводы, чистая вода и теплые дома, цифровые технологии и инвес­тиции – все это соз­дает уверенность в завтрашнем дне.