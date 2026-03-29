Материальный ущерб от действий злоумышленников превысил 700 тысяч тенге

В Туркестане задержаны двое подозреваемых, умышленно повредивших камеры видеонаблюдения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Преступление раскрыто с использованием системы видеонаблюдения. Инцидент произошел на одной из улиц областного центра. Неустановленные лица разбили четыре камеры. В результате причинен материальный ущерб на сумму свыше 700 тысяч тенге. В ходе расследования было установлено, что происшествие произошло около 01:00.

Двое молодых людей, скрыв лица масками, с помощью длинной палки умышленно вывели камеры из строя.

При раскрытии преступления полицейские тщательно изучили записи с близлежащих камер видеонаблюдения. В результате был установлен маршрут передвижения подозреваемых, после чего они были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», проводится досудебное расследование.

По предварительным данным, подозреваемые признались, что пошли на этот шаг из-за недовольства штрафами за нарушение правил дорожного движения.

В полиции призвали граждан бережно относиться к общественному имуществу и соблюдать требования закона.