В Астане ведется системная борьба с любыми проявлениями актов вандализма и нарушения общественного порядка. Очередного нарушителя нашли и привлекли к ответственности столичные правоохранители, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным столичного Департамента полиции, в ночное время 20-летний мужчина, проходя по улице Молдагуловой, умышленно повредил остановочный павильон - ударом ноги он разбил заднюю стенку конструкции.

Происходящее попало в объективы камер видеонаблюдения. На место оперативно выехал наряд полиции, который установил и задержал подозреваемого.

Суд назначил ему арест сроком на 10 суток. Кроме того, мужчина обязан будет возместить нанесенный ущерб.



Полиция предупреждает: все подобные нарушения будут жестко пресекаться в рамках действующего законодательства. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается штрафом до 60 МРП или арестом на срок до 30 суток.