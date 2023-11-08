Разговор начистоту

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Михаил Тё

Необычный проект под названием «Давай поговорим» начал Жамбылский областной русский драматический театр.

фото Юрия Кима

Артисты предложили зрителям встретиться, как говорится, лицом к лицу. Теперь местные ценители сценического искусства могут не только смотреть спектакли с полюбившимися актерами, но и побеседовать с ними, задать интересующие вопросы и высказаться на заданную тему. Что касается последнего, то на повестку дня первым был вынесен философский вопрос: что значит для человека счас­тье? Безусловно, у каждого понимание разное, отсюда и непохожие точки зрения, которые оказались у актеров и зрителей.

Автором и режиссером-постановщиком проекта выступила отличник культуры РК Ольга Избасарова.

– Это серия бесед в формате свободного микрофона, – сказала заместитель директора театра Валерия Сон. – Мы ставим задачу сблизить людей разных национальностей, возрастов, социального статуса, религий и профессий, воспитать и приумножить чувство единства в обществе.

В ходе первой встречи прозвучали разные мнения, а также веселые и трогательные личные истории. Паузы заполнили музыкальные и танцевальные номера, подготовленные творческим коллективом театра. Примечательно, что возможность выступить имеют и гости.

По словам организаторов, встречи со зрителями, проводимые в теплой камерной атмосфере, призваны поднимать социально значимые и философские вопросы. Проект включает в себя несколько тематических циклов. Предполагается, что в ходе диалога участники смогут поговорить о любви, создании семьи и причинах разводов, проблеме суицида среди молодежи, взаимо­отношениях разных поколений, о традициях этносов, проживающих в Казахстане.

– Мы постарались создать максимально комфортные условия для всех участников, чтобы каждый чувствовал себя легко и непринужденно и мог поделиться своими размышлениями, – отметила заведующая литературной частью театра Ольга Махиня. – Примечательно, что во время мероприятия люди говорят на том языке, на котором им удобно.

В конце месяца состоится встреча «Мы – будущее Казахстана».

#проект #театр #общение #зритель #беседы

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