Размер гонораров спортсменов и тренеров стандартизирован в Казахстане

Спорт
43

Данная мера позволит автоматически корректировать объём финансирования с учётом инфляции, без необходимости ежегодного пересмотра сумм, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

В рамках вступившего в силу «Закона о физической культуре и спорте» вступил в силу приказ о размере выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд Республики Казахстан по видам спорта, и их тренерам.

Размеры выплат рассчитаны на основе средних значений, действовавших в регионах — в диапазоне от 5 до 250 месячных расчётных показателей (МРП). Данная мера позволит автоматически корректировать объём финансирования с учётом инфляции, без необходимости ежегодного пересмотра сумм. Напомним, ранее размеры выплат различались в каждом регионе.

Выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам и тренерам будет осуществляться местными исполнительными органами за высокие результаты, показанные на международных и республиканских соревнованиях до момента следующего соревнования при условии продолжения их спортивной карьеры.

Приказ прошёл согласование с акиматами областей, городов республиканского значения и столицы, а также с Министерством финансов Республики Казахстан.

Данный подход обеспечит прозрачность, устойчивость и равные условия в вопросах поддержки спортсменов высокого класса и их тренеров.

#Спорт #спортсмены #премиальные #гонорары

Популярное

Все
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Объединяя знания – строим будущее
Завтра – День спорта
Идет подготовка к государственному визиту
Системный подход, направленный на результат
Путь к вершине
Учитель – ключевая фигура в построении будущего страны
Использование ИИ в обеспечении доступности правосудия
На грани двух стихий
С избирателем – лицом к лицу
Дипломатия в условиях «идеального шторма»
Надежный щит Отчизны
Большие надежды семьи Аягановых
Домашнему насилию многие находят оправдание
Распоряжения Главы государства
Помогают в выходе на внешний рынок
Пассивное созерцание неуместно
Психологическую помощь важно оказать вовремя
Угроза природе и безопасности страны
Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Казахстане
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
День строителя
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
В Семее проходит международная конференция, посвященная юбилею Абая
Дружеский и доверительный разговор
Акция-конкурс по сбору мусора прошла в Кызылорде
Благодарность за профессионализм
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
В Семее проходит международный показ мод «Дух Абая»
Астана приветствует соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
Меры по противодействию наркобизнесу дают результаты
Ценитель быстрых скакунов
Бывший тренер Рыбакиной возобновит тренерскую деятельность
Значимое культурное и духовное событие
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине

Читайте также

Путь к вершине
Системный подход, направленный на результат
Завтра – День спорта
Столичный борец завоевал золотую медаль на ЧМ по қазақ күре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]