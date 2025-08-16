Фото: НОК Казахстана

В рамках вступившего в силу «Закона о физической культуре и спорте» вступил в силу приказ о размере выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав национальных команд Республики Казахстан по видам спорта, и их тренерам.

Размеры выплат рассчитаны на основе средних значений, действовавших в регионах — в диапазоне от 5 до 250 месячных расчётных показателей (МРП). Данная мера позволит автоматически корректировать объём финансирования с учётом инфляции, без необходимости ежегодного пересмотра сумм. Напомним, ранее размеры выплат различались в каждом регионе.

Выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам и тренерам будет осуществляться местными исполнительными органами за высокие результаты, показанные на международных и республиканских соревнованиях до момента следующего соревнования при условии продолжения их спортивной карьеры.

Приказ прошёл согласование с акиматами областей, городов республиканского значения и столицы, а также с Министерством финансов Республики Казахстан.

Данный подход обеспечит прозрачность, устойчивость и равные условия в вопросах поддержки спортсменов высокого класса и их тренеров.