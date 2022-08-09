Размер штрафа при задержке авиарейсов могут увеличить в Казахстане

В Казахстане продолжается расследование случаев задержки авиарейсов. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Комитетом гражданской авиации по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева продолжается расследование в связи с задержками рейсов. В настоящее время в отношении группы авиакомпаний Air Astana с момента начала расследования вынесены четыре протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса РК об административных правонарушениях по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса в размере одной тысячи МРП каждый», – сообщили в ведомстве.

Комитет в настоящее время продолжает расследование, и в случае установления новых фактов нарушений перевозчики будут наказаны в соответствии с законодательством.

«Вместе с тем для усиления ответственности авиакомпаний при задержках рейсов в настоящее время рассматриваются соответствующие поправки в действующее законодательство. Так, в рамках данной работы рассматривается вопрос увеличения размера выплачиваемого штрафа пассажирам при задержке рейса», – добавили в ведомстве.