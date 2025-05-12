Рост к соответствующему кварталу 2024 года составил 10,7%

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в I квартале 2025 года составило 300 307 тенге, сообщает Kazpravda.kz

По данным Бюро нацстатистики, среднее значение номинальной заработной платы без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью за I квартал этого года составило 423 133 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2024 года составил 10,7%.

По сравнению с соответствующим кварталом 2024 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 31,3%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 17,3%, искусство развлечение и отдых – на 16,1%.

В здравоохранении и социальном обслуживании населения среднемесячная заработная плата выросла – на 6,2%, в образовании – на 6,1%.