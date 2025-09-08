Размеры соцвыплат для уязвимых категорий унифицируют в Казахстане

Президент
80
Дана Аменова
специальный корреспондент

Выступая с Посланием народу Казахстана, Президент подчеркнул, что искусственно раздутые социальные льготы – это отвлечение огромных средств от реального развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, предстоит унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны.

«Близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые «помогайки». До сих пор платим и оказываем медицинские услуги участникам конфликтов на территории бывшего СССР и за его пределами. СССР уже как 35 лет не существует, а ветераны молодеют и множатся. Нужно понимать, что государство не отказывается от выполнения своей базовой функции, но искусственно раздутые социальные льготы – это отвлечение огромных средств от реального развития, а именно от строительства школ, больниц, транспортной инфраструктуры и многого другого.  В свое время наши «социальщики» придумали новую категорию, подлежащую льготным выплатам – неполные семьи. В результате резко выросло количество разводов, по этому показателю мы даже в свое время вошли в группу мировых «антилидеров». Таких примеров немало, мы сами поощряем лень и иждивенчество. А зачем работать, когда можно получать выплаты, в том числе адресную социальную помощь, чуть ли не на каждого члена семьи? Другими словами, вместо рациональных решений в социальной сфере Правительство на протяжении как минимум 15 лет по-сути занималось поощрением социального иждивенчества и социального мошенничества», – заявил Президент.

Также он добавил, что критически важно заняться детальным изучением демографических тенденций, принимать решения, рассчитанные на многие годы вперед. Но в этой сфере тоже не налажен должный учет и анализ данных, что затрудняет прогнозирование потребностей рынка труда, планирование развития инфраструктуры и решение других важных задач.

«На базе АСПИР следует создать Центр анализа и прогнозирования демографических процессов с внедрением инструментария больших данных и технологии искусственного интеллекта. Тенденции в демографии и на рынке труда диктуют необходимость пересмотра подходов и к пенсионной системе. Наблюдается низкий уровень пенсионных накоплений, особенно среди самозанятых. Правительству совместно с Национальным банком и АСПИР следует принять меры для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсий. По-прежнему актуален вопрос повышения финансовой грамотности граждан. Нужно продолжить реализацию проекта «Қарызсыз қоғам», инициированного партией AMANAT. Только в прошлом году в рамках проекта прошли обучение и получили юридические консультации 845 тысяч человек. Конечная цель – не только облегчить долговое бремя, но и обеспечить людям устойчивый доход», – подытожил Глава государства.

