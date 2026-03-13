Министерством водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирный банком разработана вторая фаза проекта по сохранению Северного Аральского моря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанное министерство

Фото: Минводы

Проектом предусмотрена реконструкция Кокаральской плотины для поднятия уровня воды в Северном Арале до 44 метров по Балтийской системе. В результате планируется увеличить площадь поверхности водоема до 3 913 квадратных километров, а объем воды – до 34 млрд кубометров.

Министерство также ведет разработку более 160 проектно-сметных документаций по модернизации и автоматизации ирригационных систем Арало-Сырдарьинского бассейна в Туркестанской и Кызылординской областях. Это позволит обеспечить более эффективное использование воды и направлять сэкономленные объемы в Северный Арал.

В настоящее время ведется работа по вынесению проекта на рассмотрение Координационного совета по работе с международными финансовыми организациями под председательством Премьер-министра РК. Срок реализации проекта – 2026–2029 годы. Напомним, за счет согласования режимов работы водохранилищ на реке Сырдарья и строгого выполнения межгосударственных договоренностей за последние три года приток воды в Северное Аральское море составил более 6 млрд кубометров. В результате объем Северного Арала увеличился с 18,9 млрд кубометров в конце 2022 года до 23 млрд кубометров в конце 2025 года.

«Глава государства неоднократно отмечал важность вопроса сохранения Северного Аральского моря. В прошлом году было подписано Соглашение между Правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов. Для стран Центральной Азии сохранение и восстановление Северного Арала – не только экологическая, но и социальная и стратегическая задача», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.