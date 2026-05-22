Почти миллиард тенге задолжали водопотребители «Казводхозу»

Водное хозяйство
Дана Аменова
специальный корреспондент

При этом в результате проведенной предприятием разъяснительной работы задолженность снизилась более чем в два раза

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Около 1 млрд тенге составляет дебиторская задолженность водопотребителей перед РГП «Казводхоз» за услуги по подаче поливной воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы 

При этом в результате проведенной предприятием разъяснительной работы задолженность снизилась более чем в два раза – на конец 2025 года данный показатель составлял 2,13 млрд тенге.

В настоящее время по Кызылординской области объем задолженности составляет 251,3 млн тенге, по Туркестанской области – 341,7 млн тенге, по филиалу «Большой Алматинский канал им. Конаева» – 211,3 млн тенге, по Жамбылской области – 94,65 млн тенге, по области Жетісу – 44,9 млн тенге, по Западно-Казахстанской области – 21,3 млн тенге, по Восточно-Казахстанской области – 1,4 млн тенге.

В настоящее время РГП «Казводхоз» заключает договоры с водопотребителями в электронном формате с использованием новой биллинговой системы.

При этом функционалом системы предусмотрено автоматическое ограничение – заключение новых договоров не допускается в случае наличия у потребителя дебиторской задолженности свыше 5 000 тенге.

«Дебиторская задолженность препятствует стабильному прохождению поливного периода. Средства, полученные за счет предоставления услуг по подаче воды, используются для очистки и ремонта гидротехнических сооружений, закупки горюче-смазочных и других необходимых для работы материалов. Поэтому призываем аграриев как можно скорее погасить имеющиеся задолженности. Это поможет обеспечить стабильную работу водохозяйственных объектов в ходе вегетации», – отметил исполняющий обязанности генерального директора РГП «Казводхоз» Ануар Ускенбаев.

Напомним, Казахстаноколо 3 397 литров воды на человека в сутки – это самый низкий показатель среди стран Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Worldometer

#долг #Казводхоз #водопотребители

Популярное

Все
Интриги Первой лиги
Наступила эра больших игр
Где смех и драма учат не молчать
Стал символом свободы и единства
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Поисковики отправились на остров Сахалин
Интеллектуал эпохи независимости
Библиотека нового времени
Дело мастера живет
Танец, несущий праздник
Бегом к своей мечте
Музей пригласил в путешествие
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Поливной сезон проходит штатно
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Поехали кататься?
Чтобы лето даром не прошло
«…И недаром мы сильны»
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Возрождая легендарные породы
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Страны ЦА обсудили режим подачи воды для нужд аграриев Турк…
Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Цент…
Казахстанцы могут анонимно рассказать о фактах «черного рын…
Лимиты водопользования на поливной сезон утвердили в Казахс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]