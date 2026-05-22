Почти миллиард тенге задолжали водопотребители «Казводхозу»

Около 1 млрд тенге составляет дебиторская задолженность водопотребителей перед РГП «Казводхоз» за услуги по подаче поливной воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

При этом в результате проведенной предприятием разъяснительной работы задолженность снизилась более чем в два раза – на конец 2025 года данный показатель составлял 2,13 млрд тенге.

В настоящее время по Кызылординской области объем задолженности составляет 251,3 млн тенге, по Туркестанской области – 341,7 млн тенге, по филиалу «Большой Алматинский канал им. Конаева» – 211,3 млн тенге, по Жамбылской области – 94,65 млн тенге, по области Жетісу – 44,9 млн тенге, по Западно-Казахстанской области – 21,3 млн тенге, по Восточно-Казахстанской области – 1,4 млн тенге.

В настоящее время РГП «Казводхоз» заключает договоры с водопотребителями в электронном формате с использованием новой биллинговой системы.

При этом функционалом системы предусмотрено автоматическое ограничение – заключение новых договоров не допускается в случае наличия у потребителя дебиторской задолженности свыше 5 000 тенге.

«Дебиторская задолженность препятствует стабильному прохождению поливного периода. Средства, полученные за счет предоставления услуг по подаче воды, используются для очистки и ремонта гидротехнических сооружений, закупки горюче-смазочных и других необходимых для работы материалов. Поэтому призываем аграриев как можно скорее погасить имеющиеся задолженности. Это поможет обеспечить стабильную работу водохозяйственных объектов в ходе вегетации», – отметил исполняющий обязанности генерального директора РГП «Казводхоз» Ануар Ускенбаев.

Напомним, Казахстан около 3 397 литров воды на человека в сутки – это самый низкий показатель среди стран Центральной Азии. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Worldometer.