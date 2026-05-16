Страны ЦА обсудили режим подачи воды для нужд аграриев Туркестанской области

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы обеспечения стабильной подачи воды для нужд аграриев Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

По данным ведомства, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в заседании водохозяйственных и энергетических ведомств и организаций Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан по вопросам согласования режима работы водохранилища «Бахри-Точик» на июнь–август 2026 года.

В мероприятии также приняли участие министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума, Министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев, а также Министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов.

В ходе совещания стороны представили предложения по режиму работы водохранилища «Бахри-Точик» на предстоящий вегетационный период, в рамках которого планируется подача воды по межгосударственному каналу «Достык» для нужд аграриев Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области.

Участники встречи обменялись мнениями по рассматриваемым вопросам и договорились продолжить консультации по отдельным параметрам проекта совместного протокола.