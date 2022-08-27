Фото: primeminister.kz
Правительство
Разработать новые схемы производства и реализации сахара предложил Жумангарин

27 августа 2022 года исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин встретился с представителями отечественных сахарных заводов, отраслевых ассоциаций, торговых бирж, трейдерами и консультантами для обсуждения и выработки совместных решений по стабилизации темпов роста цен на сахар и другие продукты питания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Стабилизация цены и наличие сахара в стране стали основной тематикой встречи.

Как отметила на встрече президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева, принятые основными странами-экспортерами ограничительные меры на экспорт сахара привели к ажиотажу на внутреннем рынке, но на сегодняшний день ситуация уже стабилизировалась. 

«Мы вместе пересмотрим и разработаем схемы финансирования, организации переработки и реализации сахара, чтобы обеспечить заводы сырьем, а страну – этим продуктом по стабильной цене. Предлагаю сделать это в ближайшие дни», – предложил Серик Жумангарин. 

Участники совещания по сахарной отрасли это предложение поддержали. 

Также в этот день Серик Жумангарин провел сессию встреч с представителями Мясного союза, союзов садоводов, зернопереработчиков, производителями органической продукции и другими аграрными экспертами для обсуждения проблематики и возможностей развития других отраслей производства основных продуктов питания.

Со стороны участников прозвучало много предложений, было решено провести дополнительные встречи для проработки каждого направления производства. 

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