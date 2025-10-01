Ожидается, что число погибших может возрасти. Жертвы землетрясения продолжают поступать в местную больницу

По меньшей мере 26 человек погибли, еще 147 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего во вторник вечером в провинции Себу в центральной части Филиппин. Об этом в среду сообщили местные СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Ожидается, что число погибших может возрасти. Жертвы землетрясения продолжают поступать в местную больницу, что создает нагрузку на медицинский персонал.

Ранее Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что землетрясение магнитудой 6,7 произошло в провинции Себу во вторник в 21:59 по местному времени, позже он пересмотрел магнитуду до 6,9.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 19 км к северо-востоку от города Бого. Очаг залегал на глубине в 5 километров.

Подземные толчки также ощущались во многих соседних провинциях в центральной части Филиппин, а также в некоторых регионах на юге страны