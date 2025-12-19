Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Архивы играют ключевую роль в сохранении культурно-исторического наследия страны. В Минкультуры рассказали о проводимой работе в этом направлении, сообщает Kazpravda.kz

Так, по данным министерства, в РК функционируют 236 государственных архивов, в которых хранится 74 725 фондов общим объёмом 27,8 млн единиц хранения. Более 3 000 000 дел были переведены в электронный формат, что значительно повысило доступность архивных материалов для исследователей и граждан.

Во исполнение поручения Главы государства, данного в рамках четвертого заседания Национального курултая, МКИ была утверждена дорожная карта по разработке портала «Национальный цифровой архив», предусматривающая интеграцию исторических документальных материалов, хранящихся в архивах, музеях и библиотеках. Срок реализации проекта – декабрь 2026 года.

По поручению Президента разработано ПСД на строительство нового хранилища на 700 тысяч единиц хранения для Центрального государственного архива и получено положительное заключение государственной экспертизы.

Также активно реализуются проекты по строительству новых архивных зданий. В семи регионах страны уже выделены земельные участки для этих целей. В Жамбылской области возведены два современных здания для районных архивов, с оснащением оборудования, отвечающим требованиям. В Кызылординской области построены новые здания «Руханият орталығы», куда дислоцированы государственные архивы семи районов.

Наблюдается профессиональный рост кадрового потенциала в архивной отрасли. За последние три года значительно увеличен объём государственных образовательных грантов. Если до 2023 года по программе «Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело» выделялось менее 20 грантов, то в 2024 –2025 учебном году их количество достигло 122. А по программам магистратуры и PhD осуществляется подготовка более 30 специалистов.

Параллельно продолжает развиваться система повышения квалификации сотрудников: только в текущем году обучение прошли 265 человек. Эти усилия сопровождаются улучшением условий труда, и в 2025 году средний уровень заработной платы работников архивной сферы увеличился на 29 %.

Важно отметить, что казахстанские архивисты активно обмениваются опытом с коллегами из стран Центральной Азии, России, Беларуси, Китая, Германии и других государств.

Усилению научно-исследовательской работы способствовал проект «Архив – 2025». Архивистами в ходе научных экспедиций осуществлены исследования фондов архивов, библиотек и научных учреждений более 14 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Индию, Иран, Египет и страны Центральной Азии. В результате было собрано более 7 тысяч ценных документов по истории Казахстана, которые последовательно вводятся в научный оборот.

Не менее важным направлением остаётся сохранение памяти о героизме казахстанцев. Для увековечения подвигов участников ВОВ разработан веб-портал «Батырларға тағзым», который содержит сведения о более чем 690 тысячах фронтовиков. В базе представлены данные о 365 Героях Советского Союза, четырёх дважды Героях и 19 кавалерах ордена Славы, что обеспечивает доступ к уникальным материалам о мужестве и самоотверженности соотечественников.