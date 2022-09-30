Развивать транспортные коридоры в Абайской области поручил президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Абай поручил развивать транспортные коридоры в регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Токаев отметил, что через область Абай проходят многие пути, регион граничит с Россией и Китаем. Чтобы рационально использовать эти возможности, дороги должны быть качественными и безопасными.

"В целях развития транспортного потенциала нашей страны мы планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Мы непременно должны построить эту железную дорогу. Правительство занимается этим вопросом. В регионе необходимо создать "сухой порт", "логистический парк" и развивать транспортные коридоры", – заявил глава государства.

Президент РК дополнил, что через Семей проходит автомагистраль международного значения.

"Поэтому в первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста. В этом году началось строительство нового моста. Правительство совместно с областным акиматом должны завершить его за три года. Также поручаю организовать капитальный ремонт подвесного моста", – заключил Токаев.