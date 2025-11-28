Фото: Polisia.kz

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Стамбуле задержана 33-летняя женщина, находившаяся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 188 УК РК («Кража»), сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года, работая продавцом в одном из ювелирных магазинов Астаны, она тайно похитила изделия на общую сумму свыше 156 млн тенге.

27 ноября при содействии турецких правоохранительных органов разыскиваемая депортирована в Казахстан и помещена под стражу.